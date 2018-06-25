العاهل الأردني يلتقي ترامب بواشنطن لبحث "صفقة القرن"

يلتقي الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في العاصمة واشنطن، لإجراء مباحثات تركز على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضحت صحيفة الرأي، أن الزيارة تأتي في خضم تحركات دبلوماسية نشطة، تشهدها المنطقة ارتباطاً بخطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأشارت إلى أن الزيارة، ستستمر عدة أيام، وسيلتقي خلالها عدداً من أركان الإدارة الأميركية، فضلاً عن لقاءات، سيعقدها مع لجان الكونغرس الأميركي بشقيه الشيوخ والنواب.

وكان الملك الأردني، استقبل الثلاثاء في عمان، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومستشاره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص للمفاوضات جيسون غرينبلات، بعد أقل من 24 ساعة من استقبال الملك رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي سياق متصل، التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات، ومدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، يوم، الخميس، وزير الخارجية الأردني للاطلاع على ما يحمله موفد ترامب لـ "صفقة القرن" الذي يزور المنطقة للترويج لخطة ترامب للتسوية في المنطقة.

وترتكز "صفقة القرن" على مسألة قبول الفلسطينيين بأبو ديس عاصمة لدولتهم بدلا من القدس الشرقية، مقابل انسحاب إسرائيل من نحو 5 قرى وأحياء عربية شرقي القدس وشماليها، لتصبح المدينة القديمة بين يدي الحكومة الإسرائيلية، كما أن وادي الأردن سيكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، علاوة على أن الدولة الفلسطينية ستكون من دون جيش ومنزوعة السلاح ومن دون أي أسلحة ثقيلة، بالإضافة إلى تشكيل خطة اقتصادية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال دبلوماسيون غربيون إن "الخطة الاقتصادية" تعتمد على إنشاء 5 مشاريع صناعية كبيرة ستشرف عليها مصر وسيكون ثلثا العاملين فيها من قطاع غزة وثلثهم من سيناء من بينها بناء محطة مشتركة للطاقة بين مصر وفلسطين ومحطة كبيرة لإنتاج الطاقة الشمسية، وبناء مطار تحت سيطرة حماس بتنسيق كامل مع مصر.