نصر الله يتحدث عن آلية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أنّه بصدد وضع آلية لإعادة أكبر عدد ممكن من اللاجئين السوريين الذين يريدون العودة الطوعية لبلادهم، بالتنسيق مع النظام السوري والأمن العام اللبناني.

وقال نصر الله في كلمة له اليوم، الجمعة، بثّتها قناة "المنار" التابعة للحزب: "سنضع آلية لإعادة أكبر عدد ممكن من النازحين الذين يريدون العودة الطوعية والآمنة".

ويوم أمسٍ، الخميس، عاد نحو 400 لاجئ سوري، كانوا يقيمون في بلدة عرسال شرقي لبنان، إلى قراهم في سورية.

وسبق أن غادر 500 لاجئ سوري في نيسان/أبريل الماضي بلدة شبعا جنوبي لبنان إلى بلادهم، وذلك بالتنسيق بين نظام الأسد والأمن العام اللبناني.

ووفق مفوضية اللاجئين الأممية، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إضافةً إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.

ويأتي إعلان نصر الله عن "آلية" إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم، وسط حديثه عمّا وصفه "تحول كبير في جنوب سورية"، و"الانتصار" على فصائل المعارضة المسلحة هناك.

ومنذ أكثر من 10 أيام، تشهد محافظة درعا جنوبيّ سورية، هجماتٍ جوية وبرية مكثفة من النظام وحلفائه، وتقدمت قوات النظام والمليشيات الموالية لها بريف درعا الشرقي، وسيطرت على بلدتي بصرى الحرير وناحتة بريف درعا الشرقي.

ولم يصدر تعليق فوري، من الجهات الرسمية اللبنانية أو النظام السوري، على تصريحات نصر الله.

ومنذ عام 2013، يقاتل حزب الله بشكل علنيّ إلى جانب قوات النظام السوري، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية لذلك.