"داعش" يعلن مقتل نجل البغدادي بحمص

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مقتل حذيفة البدري نجل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، في محافظة حمص وسط سورية.

وقالت وكالة أنباء تابعة لتنظيم "داعش"، مساء الثلاثاء، إن نجل أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم قتل في مدينة حمص بسورية.

وأفادت وكالة ناشر نيوز في بيان” حذيفة البدري ... نجل الخليفة... قتل منغمسا في النصيرية والروس في المحطة الحرارية بولاية حمص“.

وعرض البيان صورة لفتى يحمل بندقية دون أن يتضمن تفاصيل أخرى.

ولا يزال مكان البغدادي غير معلوم رغم أن بيان التنظيم يوم الثلاثاء يشير ضمنا على ما يبدو إلى أنه ما زال على قيد الحياة.

وذكرت تقارير مرارا أن البغدادي قتل أو أصيب منذ أن أعلن قيام” الخلافة“ من مسجد في الموصل في عام 2014 بعدما قاد مقاتليه لاجتياح شمال العراق.

وكانت آخر رسالة للبغدادي قد صدرت في شكل تسجيل صوتي مدته 46 دقيقة نشرته مؤسسة (الفرقان) الإخبارية في أيلول/ سبتمبر، وحث فيها أتباعه في أرجاء العالم على شن هجمات على الغرب ومواصلة القتال في العراق وسورية وغيرهما.

وإبراهيم البدري (46 عاما)، هو الاسم الحقيقي لـ "البغدادي"، وهو عراقي الجنسية، برز نشاطه الإرهابي بتزعمه تنظيم القاعدة في العراق عام 2010، قبل إعلانه تشكيل تنظيم "داعش".