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السعودية: اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه جازان

تاريخ النشر: 10/07/2018 - 19:05

السعودية: اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه جازان
(الأناضول)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باتجاه منطقة جازان، وفق إعلام محلي.

وأفادت وسائل إعلام سعودية محلية، أن "قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيات الحوثية نحو مدينة الشقيق في جازان (جنوب غربي السعودية)".

والسبت الماضي، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية، في مؤتمر صحفي، أن 158 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون على السعودية، منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين بشأن إسقاط الصاروخ الباليستي حتى الساعة 16:40بتوقيت القدس المحتلة.

ومنذ 26 آذار/مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا بادعاء دعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#السعودية
#اليمن
#صاروخ باليستي

من عرب 48

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