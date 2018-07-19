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بأغلبية أصوات أعضائه: حكومة الرزاز تحصل على ثقة البرلمان الأردني

تاريخ النشر: 19/07/2018 - 23:54

بأغلبية أصوات أعضائه: حكومة الرزاز تحصل على ثقة البرلمان الأردني
رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز (أرشيفية)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: باسل مغربي

حازت حكومة رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الخميس، على ثقة مجلس النواب، بأغلبية أصوات أعضائه.

وقام 79 عضوا، بمنح الثقة لحكومة الرزاز من عدد الحاضرين الذين بلغوا 123 نائبا، من أصل العدد الكلي للمجلس 130، فيما حجب الثقة 42 نائبا، وامتنع 2 آخران عن التصويت، وغاب 6 نواب.

وجاء التصويت على منح الثقة لحكومة الرزاز، بعد نحو خمسة أيام من مناقشات النواب للبيان الوزاري الذي طلب رئيس الوزراء الثقة على أساسه في 9 تموز الجاري.

وكلف العاهل الأردني الرزاز بتشكيل حكومته في الخامس من حزيران الماضي، بعد أن قدم هاني الملقي استقالته على وقع احتجاجات شعبية.

وتُعدّ حكومة الرزاز الجديدة هي الثامنة عشرة منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته عام 1999.‎

 


#ئيس الوزراء الأردني
#مجلس النواب
#حكومة الرزاز
#العاهل الأردني

من عرب 48

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