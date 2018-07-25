روسيا والأردن يبحثان عودة اللاجئين السوريين غدًا

كشف متحدث الخارجية الأردنية، السفير محمد الكايد، عن لقاء يجمع يوم غد، الخميس، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بوفد روسي؛ لبحث عودة اللاجئين السوريين لبلادهم.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الكايد قوله إن "الوفد الروسي سيرأسه المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف".

وأفاد بأن الوفد الروسي سيصل العاصمة الأردنية في وقت لاحق اليوم، دون أن يعلن عن برنامج الزيارة.

وأوضح السفير أن "الوزير الصفدي سيبحث مع لافرنتييف وعدد من مسؤولي وزارة الدفاع الروسية الأوضاع في سورية، والوضع في الجنوب السوري، والأفكار المطروحة فيما يتعلق باللاجئين".

ويأتي الإعلان الأردني عن اللقاء، بعد إعلان سابق لوزارة الدفاع الروسية عن إرسال فرق إلى تركيا والأردن ولبنان، لبحث عودة اللاجئين السوريين.

ويرتبط الأردن مع جارته الشمالية سورية بحدود طولها 375 كيلومترًا، ما جعلها من بين الدول الأكثر استقبالا للسوريين، بعدد بلغ 1.3 مليونا، نصفهم يحملون صفة "لاجئ".‎