  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

هجمات الحوثيين تضطر السعودية لوقف شحنات النفط عبر باب المندب

تاريخ النشر: 26/07/2018 - 05:54

هجمات الحوثيين تضطر السعودية لوقف شحنات النفط عبر باب المندب
مرفأ الحديدة اليمني (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

قال مسؤولون سعوديون، الأربعاء، أن السعودية أوقفت مؤقتا كل شحنات النفط عبر ممر مائي رئيسي بعد هجوم للحوثيين في اليمن استهدف ناقلتي نفط.

وأعلن وزير النفط، خالد الفالح، في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية "تعليق جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب بشكل فوري مؤقت...إلى أن تصبح الملاحة خلاله آمنة".

وكانت قد تعرضت ناقلتا نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية "البحري" تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام لهجوم شنه الحوثيون في البحر الأحمر، بحسب ما أفادت شركة "آرامكو" في بيان.

وأضاف البيان أن إحدى الناقلتين تعرضت أثناء هذا الهجوم "لأضرار طفيفة دون ان تقع أية إصابات".

وتابعت الشركة أن القرار بتعليق تصدير النفط اتُخذ لضمان "سلامة الناقلات وطواقمها وتجنب حوادث انسكاب النفط الخام".

وفي وقت سابق ذكر تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين أنه تم استهداف بارجة حربية تحمل اسم "الدمام"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن مضيق باب المندب يعد أحد أهم خطوط النقل في العالم، ويصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب.


#باب المندب
#الحوثيون

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصر: إلغاءُ أحكامٍ بالإعدام والمؤبد في "أحداث السفارة الأميركية"
مصر: إلغاءُ أحكامٍ بالإعدام والمؤبد في "أحداث السفارة الأميركية"

2018-07-25

روسيا والأردن يبحثان عودة اللاجئين السوريين غدًا
روسيا والأردن يبحثان عودة اللاجئين السوريين غدًا

2018-07-25

إيران: على الولايات المتحدة أن تنسى أمر التفاوض تحت التهديد
إيران: على الولايات المتحدة أن تنسى أمر التفاوض تحت التهديد

2018-07-25

الأكثر قراءة

الناصرة:

الناصرة: "شباب التغيير" تتجه نحو المنافسة على رئاسة البلدية

2018-07-25
سورية: 100 قتيل ومئات المصابين في هجمات السويداء

سورية: 100 قتيل ومئات المصابين في هجمات السويداء

2018-07-25
حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة والتحذير من التعرض للشمس

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة والتحذير من التعرض للشمس

2018-07-25
سخنين: مصرع جورج غنطوس غرقا في شرم الشيخ

سخنين: مصرع جورج غنطوس غرقا في شرم الشيخ

2018-07-25
عشيّة المحكمة، دارين طاطور: سأكتب عن كلّ شيء!

عشيّة المحكمة، دارين طاطور: سأكتب عن كلّ شيء!

2018-07-25