"هيومن رايتس ووتش": السعودية تعتقل ناشطتين حقوقيتين أخريين

اعتقلت السعودية، ناشطتين أخريين، في مجال حقوق المرأة ضمن حملة حكومية على النشطاء ورجال الدين والصحافيين، بحسب ما أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء.

وقالت المنظمة إن السلطات السعودية، اعتقلت سمر بدوي، ونسيمة السادة، خلال اليومين الأخيرين.

يُذكرُ أنه ومنذ شهر أيّار، استهدفت السعودية، أكثر من 12 ناشطة، معظمهن شاركن في حملات من أجل حق المرأة في القيادة، وإنهاء العمل بنظام "ولي الأمر".

وحاولت السلطات الحاكمة بالسعودية، الظهور بصورة "تقدّمية"هذا العام، إلا أن حملات الاعتقال التي طالت نشطاء، وصحافيين، ومفكّرين ورجال دين، أظهرت حقيقة السلطات التي تتخفّى وراء قناع "الحرّية" لكي تحقق مآربها كيفما شاءت.