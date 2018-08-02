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الجزائر: أمر رسميّ بمنع تداول مُصحف بسبب أخطاء

تاريخ النشر: 02/08/2018 - 23:11

الجزائر: أمر رسميّ بمنع تداول مُصحف بسبب أخطاء
(الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

حذّرت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، يوم الخميس، من مصحف للقرآن الكريم، فيه أخطاء، وأمرت بسحبه، ومنع تداوله في المساجد ومدارس القرآن والمكتبات.

وقالت الوزارة في بيانها: "تنبه إلى ورود أخطاء في المصحف الموسوم (مصحف الحاذق الصغير)، الذي ضبطه ونسقه عبد المجيد رياش، ونشرته دار ابن الحفصي للطباعة والنشر"، التي يملكها الأخير. وأضافت: "لذلك تطلب الوزارة من جميع أئمة المساجد سحبه من رفوف المصاحف، وتدعو جميع أساتذة القرآن الكريم في المدارس القرآنية والزوايا إلى منع تداوله بين الطلاب".

وأعلنت الوزارة "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى جميع الجهات ذات الصلاحية لمنع هذا المصحف من التداول، وسحب رخصة طبعه".

ولم تكشف الوزارة عن طبيعة الأخطاء التي اكتشفت في هذا المصحف، لكن وسائل إعلام محلية نشرت سابقا معلومات مصدرها أئمة ومدرسون للقرآن، مفادها أن مصاحف بها عشرات الأخطاء يتم تداولها في البلاد.

 


#مصحف
#أخطاء
#قرآن

من عرب 48

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