الجيش الأردني يقصف "داعش" عند الحدود مع سورية

قصف الطيران العسكري الأردني مجموعات مسلحة من تنظيم "داعش"، لدى محاولتهم اقترابهم من الحدود الأردنية مع سورية، حسب ما أعلن الجيش الأردني اليوم الخميس.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر عسكرية بالعاصمة عمان قولها إن "بعض عناصر التنظيم الإرهابي حاولوا الاقتراب من الحدود مع سورية وتم تطبيق قواعد الاشتباك معهم على الفور".

وحسب مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، فإنه "في حوالي الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الماضي، ونتيجة الأحداث الدائرة في منطقة حوض اليرموك والقرى المحاذية لحدودنا الشمالية والاشتباكات الدائرة بين القوات السورية وعصابة داعش الإرهابية التي تم مطاردة عناصرها في هذه المناطق وعلى طول منطقة وادي اليرموك، حاولت بعض عناصر هذه الجماعات الاقتراب من حدودنا".

وأضاف المصدر "تم تطبيق قواعد الاشتباك فورا معهم وباستخدام كافة أنواع الأسلحة من خلال كتيبة حرس الحدود العاشرة، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية، واستمرت عمليات القصف والتطهير لكامل المنطقة حتى ظهر يوم الأربعاء، دون السماح لأي واحد منهم تجاوز الحدود الأردنية، وتم إجبارهم على التراجع إلى الداخل السوري وقتل بعض عناصرهم، وتابعت القوات السورية في المنطقة مطاردتهم داخل القرى والبلدات السورية المحاذية، للحدود الأردنية في منطقة حوض اليرموك".

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها بأعلى درجات الجاهزة للتعامل مع أية عصابات أو عناصر إرهابية وبالقوة، ولن تسمح لأي كان أن يجتاز حدود الأردن من هذه العصابات التي يتم مطاردتها والتضييق عليها في مختلف مواقع انتشارها السابقة داخل الأراضي السورية.