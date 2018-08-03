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الجفاف يضرب قطاع الزّراعة في العراق

تاريخ النشر: 03/08/2018 - 23:35

الجفاف يضرب قطاع الزّراعة في العراق
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

تضرّر القطاع الزراعي في العراق، بنسبة كبيرة، بلغت 50 بالمائة، جرّاء الجفاف وقلة الإيرادات المائية، بحسب ما كشفت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الجمعة.

ونقلت "الأناضول" عن وكيل الوزارة، مهدي القيسي، قوله إن "القطاع الزراعي تضرر خلال الموسم الصيفي بنسبة 50 بالمائة، بسبب الجفاف وقلة الإيرادات المائية الداخلة إلى البلاد".

وأضاف القيسي أن "الضرر سينعكس سلبًا على الخطة الزراعية للموسم الشتوي والتي ما تزال الوزارة تعمل على إعدادها".

وبيّن أن "الضرر الحاصل في موسم الصيف سيقلص المساحات المزروعة خلال الخطة الشتوية".

وقرّر العراق في حزيران الماضي، حظر زراعة ثمانية محاصيل زراعية بينها الأرز والذرة والقطن، بسبب أزمة المياه.

يُذكر أن العراق، يعاني منذ سنوات، من انخفاض متواصل في إيرادات المياه عبر نهرَي دجلة والفرات، نتيجة قلة تساقط الأمطار في موسم الشتاء.

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات وروافدهما.

 


#العراق
#الجفاف
#مهدي القيسي

من عرب 48

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