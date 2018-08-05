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الجزائر: مصرع 6 أشخاص بسبب السّيول

تاريخ النشر: 05/08/2018 - 16:39

الجزائر: مصرع 6 أشخاص بسبب السّيول
سيولٌ ضربت الجزائر بوقتٍ سابق (فيسبوك)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

لقي 6 أشخاص في الجزائر، مصارعهم، جرّاء سيولٍ واضطرابات جوية تشهدها مناطق شمال شرق البلاد وأقصى جنوبها، وفقَ ما أعلنت  السلطات الجزائرية اليوم الأحد.

وانتشلت الحماية المدنية، جثثَ 3 أشخاص غرقوا بإحدى البرك المائية، يوم السبت، بمنطقة تنغاكلي شمال شرق مدينة تامنراست بأقصى جنوب البلاد. ووفق المصدر ذاته فإن الضحايا الذين تم انتشالهم من الماء هم شاب (22 عام)، وفتاتان (19 و17عام).

وبحسب الحماية المدنية فإن "الفتاتان كانتا ببركة المياه وفجأة ارتفع منسوبها كونها تقع بمجرى الوادي في حين هرع الشاب لإنقاذهما ولم يتمكن من ذلك".

وكشفت عن فقدان شخص آخر بمجرى ذات الوادي ولا تزال عمليات البحث عنه جارية.

وأفادت بمصرع طفلتين (7 و8 سنوات) في واد بمنطقة تين زاواتين الحدودية مع مالي بمحافظة تامنراست.

وأضاف الدفاع المدني أن شخصا لقي مصرعه بصاعقة رعدية، بقرية شيشان بمنطقة بوشقوف بمحافظة قالمة شمال شرق الجزائر.

وحذرت الأرصاد الجوية قبل يومين، من أمطار قوية مصحوبة بعواصف رعدية في محافظات جنوبية، إضافة لمناطق شمال شرق البلاد، مشيرةإلى أنها ستستمر حتى غد الإثنين.

 


#السيول
#الجزائر

من عرب 48

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