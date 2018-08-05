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السودان: توقيع اتفاق اقتسام السلطة بين أطراف النزاع بالجنوب

تاريخ النشر: 05/08/2018 - 21:03

السودان: توقيع اتفاق اقتسام السلطة بين أطراف النزاع بالجنوب
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

شهد جنوب السودان، اليوم الأحد، توقيعَ الاتفاق النهائي لاقتسام السلطة والترتيبات الأمنية، برعاية الرئيس السوداني عمر البشير، وتحت مظلة الهيئة الحكومية للتنمية بشرقي أفريقيا (إيغاد).

واحتضنت العاصمة الخرطوم، مراسم توقيع الاتفاق، الذي وقّع عليه كل من رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة، ريك مشار، ومُمثلي الأحزاب السياسية الأخرى.

وكانت الخرطوم، قد استضافت منذ أسابيع، مباحثات بين فرقاء الجارة الجنوبية، لإنهاء الحرب في البلاد، المستمرة منذ 2013؛ أي بعد عامين من الانفصال عن السودان.

وفي 25 تموز الماضي، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة الموالية لريك مشار، في الخرطوم، بالأحرف الأولى على اتفاق تقسيم السلطة. وانطلقت جولة المباحثات الأخيرة في 28 حزيران الماضي، غداة توقيع سلفاكير ومشار، في العاصمة السودانية، اتفاق وقف إطلاق نارٍ دائم.

وخلّفت الحرب نحو 10 آلاف قتيل، وشرّدت مئات الآلاف من المدنيين، ولم يفلح في إنهائها اتفاق سلام أُبرم في آب 2015.

يُذكر أن جنوب السودان، انفصل عن السودان عبر استفتاء شعبي، عام 2011، ويشهد منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة.

 


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#جنوب السودان

من عرب 48

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