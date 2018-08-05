وفد دبلوماسي إيراني يعود للسعودية بموسم الحج

قالت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، إن السعودية وافقت على دخول دبلوماسي إيراني لرئاسة مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السعودية، وذلك في خطوة نادرة منذ انقطاع العلاقات بين البلدين عام 2016.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي إيراني مطلع قوله يوم الأحد إن "السعودية وافقت علي منح تأشيرة دخول للمشرف على مكتب رعاية المصالح الإيرانية".

ويري المراقبون أن منح التأشيرة هذه يمثل خطوة دبلوماسية إيجابية في العلاقات بين طهران والرياض.

ومن المتوقع إقامة المكتب داخل البعثة الدبلوماسية السويسرية في السعودية بموجب اتفاقية موقعة عام 2017.

وكشفت الخارجية الإيرانية، عن عزمها استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، بافتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السعودية، وأوضحت الخارجية الإيرانية أن هذا القرار جاء، بناء على الاتفاق الذي عقدته في سويسرا قبل شهور.

وقال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي في تصريحات نشرتها وكالة "بانا" الإيرانية: "سيجري افتتاح مكتب رعاية مصالح إيران في السعودية قريبا بناء على الاتفاق الذي أجريناه في سويسرا قبل 8 أشهر، والذي تقرر فيه أن تحفظ سويسرا مصالح إيران في السعودية".

وسبق ذلك، أن منحت السعودية، 10 دبلوماسيين إيرانيين، تراخيص رسمية كممثلين قنصليين في جدة ومكة المكرمة، تمهيدا لعودة الحجاج الإيرانيين، خلال موسم الحج المقبل.

وأعلن مسؤولون إيرانيون عن إرسال أول دفعة من الحجاج الإيرانيين إلی مکة المکرمة، في الـ 31 من تموز/يوليو، فيما صرح ممثل المرشد الأعلى للثورة في إيران، قاضي عسكر، بعدم وجود أي عقبات مع الرياض بشأن الحجاج حاليا، مشيرا إلى التعاون الجيد بين السعودية وإيران، ومعربا عن أمله في انتهاء موسم الحج الحالي على ماي رام.

وبشأن توقف نشاط السفارة الإيرانية في السعودية خلال موسم الحج، قال إن السعودية منحت تراخيص لـ 10 دبلوماسيين إيرانيين، باعتبارهم ممثلين قنصليين لإشراف على الحجاج خلال أداء المناسك.