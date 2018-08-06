البحرين تنضم للسعودية: "نرفض التدخل الكندي"

أعلنت البحرين، اليوم الإثنين، أنها تقف مع الرياض في خلاف سياسي مع كندا، ورفضت ما وصفته بتدخل أوتاوا في الشؤون الداخلية السعودية.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية، على "تويتر" أنها "تؤكد مملكة البحرين على تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية وضد كل من يحاول المساس بسيادتها".