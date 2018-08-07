العبادي يعلن التزام العراق بالعقوبات الأميركية على إيران

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، إنه مضطر للالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران رغم عدم "تعاطفه" مع العقوبات، قائلا إن بلاده عانت من 12 عاما من الحظر الدولي.

وأضاف في مؤتمره الصحافي الأسبوعي "لا نتعاطف مع العقوبات، ولا نتفاعل معها، لأنها خطأ إستراتيجي لكننا نلتزم بها" مشيرا إلى أن "العقوبات ظالمة بشكل عام، وقد أعلنت موقفي منها".

لكنه أكد في الوقت ذاته "نحن ملتزمون بحماية شعبنا ومصالحه".

يشار إلى أن العراق هو ثاني أكبر مستورد للمنتجات الإيرانية من غير المحروقات، بحيث بلغ مجموع ما استورده العام الماضي نحو 6 مليارات دولار.

كما تعتمد المحافظات العراقية المتاخمة لإيران إلى حد كبير على إيران لتزويدها بالكهرباء.

لكن الشركات الخاصة الإيرانية قطعت مؤخراً إمدادات الطاقة عن محافظة البصرة الساحلية بسبب المستحقات الكبيرة غير المدفوعة.

وكانت قد قد أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد إيران، كان تم رفعها بعد الاتفاق النووي التاريخي الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع القوى الكبرى.

وتستهدف الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية التي بدأ سريانها، الثلاثاء، المعاملات المالية والواردات من المواد الخام. وتشمل كذلك تدابير عقابية ضد المشتريات في قطاع السيارات والطيران التجاري.

وسيلي ذلك في 5 تشرين الثاني/نوفمبر سلسلة ثانية من التدابير التي تؤثر على قطاع النفط والغاز، الحيوي بالنسبة لهذا البلد، إضافة إلى البنك المركزي.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه العقوبات بشدة على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلا من ارتفاع معدلات البطالة ونسبة التضخم. وخسر الريال الايراني قرابة ثلثي قيمته خلال ستة أشهر.