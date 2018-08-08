الملك الأردني يستقبل عبّاس: حلّ الدّولتين لإنهاء الصّراع

عرب ٤٨ / أ ف ب، وفا

استقبل الملك الأردنيّ، عبد الله الثاني، نظيره الفلسطينيّ محمود عبّاس، اليوم الأربعاء، في اجتماعٍ عُقِد في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور ولي العهد، الحسين بن عبد الله.

وجرى خلال الاجتماع استعراضُ التطورات الراهنة على الساحة الفلسطينية، والمساعي المستهدفة إعادة تحريك عملية السلام، إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في شتى المجالات، كما تم بحث سبل مواجهة التحديات المحدقة بالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينيّة "وفا".

(أ ب)

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله قال للرئيس عباس، إنه "لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يستند إلى حل الدولتين".

وأكد عبد الله، الذي عاد قبل أيام من زيارة لواشنطن، أن لقاءاته الأخيرة مع الرئيس الأميركي وأركان الإدارة ولجان الكونغرس، "ركزت على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية الذي يؤكد أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يستند إلى حل الدولتين"، كما أكد على "أهمية العمل مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لإيجاد آفاق سياسية، تخدم المصالح الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني".

وأوضحَ "استمرار الأردن في بذل جميع الجهود، وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، لإعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكّد أن "مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي، باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة”، مشيرا الى أن “الأردن، ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، مستمر بالقيام بدوره التاريخي في حماية هذه المقدسات".

وتناول اللقاء الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، "وضرورة دعمها من قبل المجتمع الدولي لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين".

بدوره، أعرب الرئيس عباس عن "تقديره لمواقف الأردن التاريخية والراسخة تجاه القضية الفلسطينية"، مُثمِّنا "الجهود الكبيرة التي يبذلها الملك في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية".

وقالت "وفا" إنه تم خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة برئاسة رئيسَي الوزراء في البلدين لتعزيز التعاون والتنسيق الأردني الفلسطيني في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء الموسع عن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى الأردن عطاالله خيري، وعن الجانب الأردني؛ وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير المخابرات العامة، ومستشار العاهل الأردني، مدير مكتبه.

عباس يصل الدوحة

وأكدت "وفا" وصول عباس، مساء اليوم، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان في استقباله في مقر إقامته في الدوحة، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي أطلعه عباس على آخر الأوضاع والمستجدات السياسية على صعيد القضية الفلسطينية. ومن المُقرَّر أن يلتقي عباس غدا، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.