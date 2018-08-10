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الأردن: انفجارُ قنبلة في دورية للدرك يُوقع قتيلًا وجرحى

تاريخ النشر: 10/08/2018 - 23:28

الأردن: انفجارُ قنبلة في دورية للدرك يُوقع قتيلًا وجرحى
(الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

قُتل عنصر في قوات الدرك الأردني، وأُصيب ثلاثة بجروح، اليوم الجمعة، إثر انفجارِ قنبلة غاز في دورية كانوا يستقلونها، بمنطقة الفحيص، غربي العاصمة عمان، بحسب ما أفاد مصدرٌ أمني أردني.

ونقلت "الأناضول" عن المصدر قوله إن "المعلومات الأولية تستبعد وقوع اعتداء، وأن القنبلة انفجرت بالخطأ"، مُشيرا إلى أن "الأجهزة المختصة تتواجد حاليا في مكان الانفجار؛ للوقوف على أسباب الحادث".

وفي بيان لاحق، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بأنه "توفي رقيب دركي وأصيب أربعة آخرون من مرتبات الدرك، واثنان من مرتبات (عناصر) الأمن العام، في انفجار مركبة تابعة لقوات الدرك، خارج منطقة مهرجان الفحيص (الغنائي)".

وذكر مصدر أمني، لـ"البترا" أن "التحقيق مستمر من قبل الخبراء والفنيين للوقوف على أسباب الانفجار، وسيتم إعلان النتائج حال ظهورها".

وقالت "البترا" إن وزير الداخلية ومدراء الأمن العام والدرك والدفاع المدني حضروا إلى الموقع، القريب من مهرجان الفحيص الذي افتتح دورته الـ27، في 2 آب الجاري، واختتمها اليوم.

 


#الأردن
#انفجار قنبلة
#دورية للدرك

من عرب 48

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