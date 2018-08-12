8 قتلى واعتقالات بعملية للأمن الأردني بالسلط

اعتقلت السلطات الأردنية خمسة مسلحين عقب هجوم شهد إطلاق نار وتفجيرات، مساء السبت، وأسفر عن مقتل أربعة من قوات الأمن و3 مسلحين وانهيار مبنى مكون من عدة طوابق، وفقا لمسؤول أمني.

وتتواصل لليوم الثاني عملية قوات الأمن الأردنية، في منطقة نقب الدبور شمالي مدينة السلط مركز محافظة البلقاء، غربي العاصمة عمان، لملاحقة مسلحة، بعد الاشتباه بتورّطها في تفجير الفحيص الذي وقع مساء الجمعة، حيث أسفرت العملية، حتى الآن، عن القبض على 5 ومقتل 3 مشتبه بهم، بينما خسرت قوات الأمن 4 قتلى من عناصرها.

وقع الهجوم مساء السبت في مدينة السلط، وأثار مخاوف جديدة من محاولات مسلحين شن هجمات لزعزعة استقرار الأردن.

وذكر موقع "هلا أخبار"، المقرب من الجيش الأردني، اليوم الأحد أن المشتبه بهم أردنيون، وكانت الخلية تخطط "لاستهداف مقرات أمنية ومؤسسات حساسة ودوريات أمن".

وقالت وزيرة الإعلام، والناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، في البداية إن ثلاثة مشتبهين اعتقلوا، لكن الرقم ارتفع في وقت لاحق إلى خمسة. ولم تقدم السلطات تفاصيل عن انتماءاتهم.

وبدأت الاحداث يوم الجمعة الماضي عندما فجر مهاجمون قنبلة محلية الصنع أسفل سيارة شرطة، ما أسفر عن مقتل ضاب

ووفق تصريحات صحفية صادرة عن الغنيمات، فقد أسفرت المرحلة الثانية من عملية المداهمة في السلط، حتى اللحظة عن إنقاذ أحد رجال الأجهزة الأمنية وهو على قيد الحياة وحالته حرجه".

وأضافت: "من ناحية أخرى ارتفع عدد الإرهابيين الذين وقعوا في قبضة الأمن إلى خمسة مسلحين، حيث كانت الأجهزة ألقت القبض على ثلاثة منهم في بداية العملية".

وقالت جمانة غنيمات إن الأجهزة الأمنية المختصة نفذت مداهمة في موقع خلية مسلحة بعد الاشتباه بتورطها في حادثة الفحيص، حيث تحركت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية إلى مدينة السلط لإلقاء القبض على المشتبه بتورطهم في هذه العملية.