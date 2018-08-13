السعوديّة: وصول 1.39 مليون حاج من الخارج لأداء الفريضة

بلغ عددُ الحجاج القادمين من خارج السعودية، لموسم حج هذا العام، 1.39 مليون حاجا، بحسب ما أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الإثنين.

وفي بيانها الذي أصدرته اليوم الإثنين، ذكرت المديرية العامة للجوازات، أن أرقام الحجاج تشمل الفترة بين موعد بدء القدوم، وحتى نهاية السبت الماضي.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان، في الأول من تموز الجاري: "انتهاء ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من مختلف دول العالم.

وكان عدد الحجاج من الخارج، قد بلغ العام الماضي، نحو 1.75 مليون حاجا، فيما بلغ عدد المعتمرين 6.53 ملايين.