إصابة جنديين لبنانيين في رميش في اعتداء إسرائيلي

قال الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، إن جنديين لبنانيين أصيبا في اعتداء نفذته دورية تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة رميش بنت جبيل.

وبحسب قيادة الجيش اللبناني فإن دورية تابعة لمديرية المخابرات قامت بتفقد أرض بين النقطتين "B36" و"BP14" تعرضت لاعتداء من قبل دورية تابعة للجيش الإسرائيلي.

وجاء أن الدورية الإسرائيلية ألقت 6 قنابل دخانية، ما أدى إلى إصابة جنديين لبنانيين بحالة اختناق، ونشوب حريق في المكان.

كما جاء أنه حضرت على الفور دورية من الجيش اللبناني وجهاز الارتباط في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، والدفاع المدني، وعملوا على إخماد الحريق من الجهة اللبنانية.