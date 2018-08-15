الفيضانات تودي بحياة 22 طفلا في السودان

لقي 23 شخصا، بينهم 22 طفلا، مصارعهم ، اليوم الأربعاء، في حادث غرق قارب وسط نهر النيل، شمالي السودان، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

وأوضحت الوكالة: "لقي 22 طفلا وامرأة واحدة مصارعهم، صباح اليوم، في محلية البحيرة بولاية نهر النيل، بعد أن غرق المركب الذي كان يقلهم لمدارسهم، نتيجة تعطّل المركّب بسبب شدة الرياح والأمطار".

وأشارت قوات الدفاع المدني إلى أنّ البحث لا زال جاريا عن المفقودين، وأنها تعمل على انتشال الجثث من النهر. ولفتت إلى أنّ القارب أقلّ 40 طفلا بينهم مجموعة من الأشقاء، إضافة إلى أنّ المرأة عملت مسؤولة للإحصاء بمستشفى بالولاية.

وأعلنت السلطات السودانية، اليوم، تعطيل الدراسة في مدارس الخرطوم وسط البلاد، بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت بكثافة في الولاية، الخرطوم، صباح اليوم.

وشهدت العاصمة السودانية، وعدد من ولايات البلاد، أمطارًا رعدية وغزيرة استمرت لعدة ساعات صباح اليوم، تسببت في تعطل الحركة المرورية للسيارات والمشاة في الشوارع.

في وقت سابق من اليوم, لقي 10 أشخاص مصارعهم، وأصيب الإثنين الفائت 3 آخرون، جراء أمطار وسيول اجتاحت ولاية الخرطوم.

وشهدت معظم الولايات السودانية منذ 22 يونيو/حزيران الماضي أمطارا وسيولا غزيرة أدت إلى انهيار الكثير من المنازل والمرافق الحكومية، كما أدت إلى قطع بعض الطرق الرئيسية التي تربط بين المدن السودانية.

كما وأعلنت السلطات السودانية مصرع 29 شخصًا جراء الأمطار والسيول في ولايات كسلا شرقي وغربي كردفان جنوب ووسط الجزيرة.

في وقت سابق لقي 76 شخصًا مصرعهم في السودان، عام 2016، جراء أمطار وسيول اجتاحت البلاد، حسب وزارة الداخلية السودانية، وأعلن الهلال الأحمر السوداني آنذاك، تضرر منازل 60 ألفا و350 مواطنًا الكامل أو الجزئي إثر فيضانات وأمطار اجتاحت 13 ولاية من أصل 18.