مصرع 23 بينهم 22 تلميذا إثر غرق قاربٍ قرب السودان

تسبّب حادثُ غرقِ قارب، وسط مجرى نهر النيل، شمالي السودان، اليوم الأربعاء، بمصرع 23 شخصُا بينهم 22 تلميذًا، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأشارت الوكالة إلى أن الطلّاب لاقو مصارعهم، بعد أن غرق مركبهم الذي كان يقلهم لمدارسهم، نتيجة لتعطل ماكينته، بسبب شدة الرياح والأمطار، مُبيّنةً أن قوات الدفاع المدني ما زالت تبحث عن جثث الضحايا حتى الآن.

وكان على متن القارب، أكثر من 40 تلميذا بينهم مجموعة من الأشقاء، إضافة إلى المرأة التي تعمل مسؤولة للإحصاء بمستشفى بالولاية.

وأعلنت السلطات السودانية، في وقتٍ سابق اليوم، تعطُّل الدراسة بمدارس الخرطوم وسط البلاد، جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت الولاية صباح اليوم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد شهدت العاصمة السودانية، وعدد من ولايات البلاد، أمطارًا رعدية غزيرة استمرت لعدة ساعات صباح اليوم، تسببت في تعطل الحركة المرورية للسيارات والمشاة في الشوارع.

ولقي 10 أشخاص مصارعهم وأصيب 3 آخرون، يوم الإثنين الماضي، جراء أمطار وسيول اجتاحت ولاية الخرطوم.



وتشهد معظم الولايات السودانية، منذ 22 حزيران الماضي، أمطارا وسيولا غزيرة أدت إلى انهيار الكثير من المنازل والمرافق الحكومية، كما أدت إلى قطع بعض الطرق الرئيسية التي تربط بين المدن السودانية، فيما أعلنت السلطات السودانية مصرع 29 شخصًا جراء الأمطار والسيول في ولايات كسلا وغرب كردفان والجزيرة.



