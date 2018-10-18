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"مصرع" أحد أفراد فريق تصفية خاشقجي بـ"حادث سير"

تاريخ النشر: 18/10/2018 - 16:30

"مصرع" أحد أفراد فريق تصفية خاشقجي بـ"حادث سير"
مشعل سعد البستاني
عرب ٤٨ ووكالات

ذكرت صحيفة تركية، اليوم الخميس، أن أحد أفراد الفريق السعودي المشتبه بقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، لقي "مصرعه" في "حادث سير" في العاصمة السعودية، الرياض.

ووفقا لصحيفة "يني شفق"، فإن الملازم في سلاح الجو الملكي السعودي، مشعل سعد البستاني (31 عاما)، لقي "مصرعه" في حادث سير.

ونقلت الصحيفة عن مصادر تركية لم تسمها، بأن الملازم في سلاح الجو السعودي البستاني "قتل مع أسراره في حادث سير"، حيث لم تكشف المصادر عن المزيد من المعلومات حيال ملابسات وظروف حادث السير الذي أودى بحياة البستاني.

ومصرع البستاني يثير تساؤلات إن تم التخلص من البستاني بالإعلان عن مصرعه في حادث سير، علما أن حساب "مجتهد" في "توتير" كان قد نشر قبل أيام أنه جرى احتجاز جميع أفراد فريق الاغتيال بعد عودته للسعودية بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#جمال خاشقجي
#مشعل سعد البستاني
#السعودية
#حادث سير

من عرب 48

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