الجزائر: بوتفليقة يترشّح للمرة الخامسة للرئاسة

جدّد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، اليوم الأحد، تأكيده على أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) سيكون مرشح الجبهة في الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر إجراؤها في نيسان/أبريل عام 2019، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

وتركز الجدل السياسي في الجزائر في الأشهر الأخيرة حول الشكوك بشأن ترشح بوتفليقة من عدمه، إذ عبرت أحزاب المعارضة عن رفضها لاستمرار النظام الحالي بقيادة الرئيس بوتفليقة، ويذكر أن الرئيس الذي أصيب بجلطة دماغية في عام 2013، لم يدل بأي تصريح حول موضوع ترشحه.

ويرأس بوتفليقة الجزائر منذ عام 1999 وسجّل رقمًا قياسيًا بعدد السنين في هذا المنصب بتاريخ البلاد. وهو لا يظهر إلا نادرا للعموم على كرسي متحرك، ولم يعد يلقي خطبًا منذ تعرضه للجلطة. ويثير وضعه الصحي العديد من التكهنات والاعتراضات.

وانتخب بوتفليقة في نيسان/ أبريل 2014 لولاية رابعة، وذلك بعد عام من تعرضه للجلطة دماغية، عولج بسببها لثلاثة اشهر في باريس.

وفي تلك الانتخابات لم يعلن بوتفليقة موقفه إلا قبل شهرين من الاقتراع وعشرة أيام من انتهاء موعد الترشح.

وإبان انتخابات 2014 كرر الأمين العام لحزب جبهة التحرير حينها عمار سعيداني، أن بوتفليقة سيترشح للانتخابات الرئاسية.