الأردن: استقالة ثانية في حكومة الرزاز على خلفية سيول البحر الميت

قدّم وزير التربية والتعليم الأردني عزمي محافظة، استقالته من منصبه، مساء اليوم الخميس، ليكون بذلك ثاني وزير يستقيل بعد وزيرة السياحة لينا عناب، على خلفية كارثة السيول التي ضربت منطقة البحر الميت، الخميس الماضي.

وأفادت وسائل إعلام محلية شبه حكومية، بأن الوزير قدّم استقالته إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الوزيرة عناب قد أعلنت عن استقالتها عبر تغريدة على "توتير".

وتأتي استقالة الوزيرة والوزيرة إثر مطالبات نيابية في جلسة رقابية، أول أمس الثلاثاء، بطرح الثقة عنهما، بعد محاولتهما التنصل من الكارثة التي شهدتها منطقة البحر الميت.

وشهدت منطقة البحر الميت، الخميس الماضي، سيولًا غير مسبوقة، أدّت إلى مصرع 21 وإصابة 35 آخرين، معظمهم طلاب مدارس كانوا في رحلة مدرسية.