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العراق: 200 مقبرة جماعية تضم 12 ألف جثة

تاريخ النشر: 06/11/2018 - 13:32

العراق: 200 مقبرة جماعية تضم 12 ألف جثة
(أ ب)
عرب 48 ووكالات

كشف تقرير للأمم المتحدة، نشر اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية تضم حوالي 12 ألف جثة في محافظات عراقية مختلفة كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2014 و 2017.

وذكر التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان أنه "وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من السلطات العراقية يوجد 202 مقبرة جماعية توزع أغلبها في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار".

ودعت الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى المحافظة على هذه المواقع من أجل استخراج أدلة الجرائم، والرد على العائلات حول مصير المفقودين .

ويتراوح عدد الضحايا في هذه المقابر بين ستة إلى أكثر من 12 ألف ضحية، بينهم نساء وأطفال وكبار سن وذوي إعاقة وعمال أجانب، بالإضافة إلى عناصر سابقين من قوات الأمن والشرطة وفقا للتقرير.

وأشار التقرير ألى "استخراج ألف و258 رفات بشرية خلال عمليات تنقيب أجريت في 28 مقبرة جماعية، أربعة منها في محافظة ديالى، وواحدة في محافظة نينوى، و23 في محافظة صلاح الدين".

وفيما عثر في بعض المواقع على أعداد محدودة، يرجح وجود آلاف من رفات الضحايا في أخرى غيرها.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#العراق
#الأمم المتحدة
#مقبرة جماعية
#تنظيم الدولة الإسلامية

من عرب 48

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