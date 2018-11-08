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مصدر تركي: جثة خاشقجي أذيبت بالأحماض الكيميائية

تاريخ النشر: 08/11/2018 - 17:40

مصدر تركي: جثة خاشقجي أذيبت بالأحماض الكيميائية
جمال خاشقجي (أ ب)
عرب ٤٨

قال مصدر في الادعاء العام التّركي إنّه تمّت إذابة جثّة الصحافي السعودي جمال خاشقجي بالكامل بواسطة أحماض كيميائية، وفق ما تفيد به التحقيقات حتّى الآن، كاشفًا لـ"الجزيرة" أنّ الطاقم السعودي الذي قام بتصفية خاشقجي منذ أكثر من شهر، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، تعاملوا مع جثة الضحية وأذابوها بالأحماض داخل إحدى غرف منزل القنصل السعودي محمد العتيبي.

وبيّن المصدر أنّه تم العثور على بقايا حمض الهيدروفلوريك ومواد كيميائية خاصة، بعد فحص عيّنات أخذت من بئر في بيت القنصل ومن قنوات الصرف الصحي في المنطقة، فيما قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، نعمان قورتلموش، إن تركيا لن تسمح لأحد بالتستر على ما وصفها بالجريمة الغادرة والمعادية للإنسانية.

وأضاف قورتولموش أن جريمة اغتيال خاشقجي لا يمكن الخلي عنها كأي مسألة سياسية عابرة، بحسب ما نقلته "الجزيرة".

ولم تسمح السعودية حتى الآن للسلطات التركية بتفتيش البئر الموجود في منزل القنصل، إلّا أنها قامت بتسليمهم عيّناتٍ منه، وفق ما قاله مراسل "الجزيرة"، مضيفًا أنّ ما تم الكشف عنه يظهر أن فريق الاغتيال السعودي هو الذي تخلص من جثة خاشقجي، ولم تسلم الجثة لمتعاون محلي كما ادعت الرياض.

وكان مسؤولون أتراك أثاروا قبل أيام احتمال التخلص بالكامل من جثة الصحفي السعودي بعد تقطيعها داخل القنصلية ونقلها في حقائب إلى منزل القنصل الذي يبعد عن القنصلية بضع مئات من الأمتار، فيما قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي إنه يتم التحقيق في فرضية إذابة الجثة.

ومؤخرًا توصل الادعاء العام التركي إلى أن خاشقجي قتل خنقًا مباشرة بعد دخوله القنصلية، لاستخراج وثيقة تتيح له الزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز، قبل أن تقطع جثته وتنقل خارج المبنى.

وبعد مماطلة سعودية، تمكنت فرق الأدلة الجنائية التركية من تفتيش منزل القنصل العتيبي وأخذ عينات من داخله، وذلك بعد أسبوعين من اغتيال جمال خاشقجي، كما قامت فرق أخرى بأخذ عينات من قنوات الصرف الصحي قرب القنصلية السعودية.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#جمال خاشقجي
#تركيا
#السعودية

من عرب 48

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