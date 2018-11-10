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ارتفاع عدد ضحايا سيول الأردن إلى 11

تاريخ النشر: 10/11/2018 - 10:49

ارتفاع عدد ضحايا سيول الأردن إلى 11
من المنطقة (الأوروبية)
عرب ٤٨

ارتفع عدد ضحايا السيول التي ضربت منطقة الوالة وسط الأردن إلى 11ضحيّة، بحسب ما أعلنت وزيرة الإعلام الأردنيّة، جمانة غنيمات، اليوم، السبت.

وأضافت غنيمات أن المئات من كوادر الدفاع المدني منتشرة ومستمرة بالبحث عن باقي المفقودين حتى هذه اللحظة، إذ ما يزال هناك اثنان من المفقودين المبلغ عنهم.

من جهته، أعلن الجيش الأردني اليوم إرساله طائراتٍ عموديّةً من نوع "سوبر بيوما" للمساعدة في أعمال البحث في المنطقة، في حين تم إجلاء أكثر من 3آلاف سائح من منطقة البتراء، إلى العاصمة، عمّان.

ووفقًا لبيانٍ صادر عن الدفاع المدني، فإن عددا من المسؤولين رفيعي المستوى، وعلى رأسهم وزير الداخلية، سمير المبيضين، ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات، إضافة إلى مدراء الأمن العام والدرك والدفاع المدني؛ يتواجدون الآن في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للوقوف على المُستجدات.

يُذكرُ أن الأردن، شهد فاجعة نهاية تشرين الأول الماضي، إذ تسببت سيول في منطقة البحر الميت، بمصرع 21 شخصًا وإصابة 35 آخرين.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الوالة
#البتراء
#الأردن
#سيول
#غنيمات

من عرب 48

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