السودان: 3 قتلى وإصابات باحتجاجات أم درمان

سقط ثلاثة قتلى في صفوف المحتجين، أمس الأربعاء، خلال تظاهرة خرجت في مدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم، وذلك في سياق الاحتجاجات التي تشهدها السودان منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن سقوط 19 قتيلاً بحسب الحكومة، و40 شخصًا على الأقل بحسب منظمات حقوقية.

واعترفت الشرطة السودانية، مساء الأمس، عن تلقيها بلاغات بوقوع "ثلاثة حالات وفاة وبعض الإصابات" في احتجاجات مدينة أم درمان، وقالت إنه "جاري التحري في شأنها تحت إشراف النيابة".

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن المتحدث باسم الشرطة، اللواء هاشم على عبد الرحيم، قوله إن "أم درمان شهدت الأربعاء أحداث شغب وتجمعات غير مشروعة متفرقة تعاملت معها الشرطة والأجهزة الأمنية بموجب القانون، وتم تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع".

وأضاف "وتلقت الشرطة لاحقا بلاغات عن بعض الإصابات وثلاث حالة وفاة جاري التحري بشأنها تحت إشراف النيابة". وتابع أن "الشرطة إذ تأسف لهذه الأحداث، تترحم على أرواح المتوفين وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".