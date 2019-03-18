اليوم: عزمي بشارة يتحدث عن مآلات الربيع العربي

يتحدث المفكر العربي، الدكتور عزمي بشارة، اليوم الإثنين، عن التطورات السياسية على الساحة العربية، والاحتجاجات العربية والانتقال الديمقراطي، وذلك في الحلقة الأولى التي تُبَث في الساعة التاسعة مساءً ضمن سلسلة من الحوارات المعمقة على شبكة "التلفزيون العربي".

ويطلّ بشارة في 3 حلقات خاصة عنوانها "مآلات الربيع العربي والدروس المستفادة"، سيتحدث في الحلقة الثانية منها والتي تُبث في الخامس والعشرين من آذار/ مارس الحالي، عن سياسات الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب وصعود اليمين الشعبوي وأزمة الخليج والتطبيع مع إسرائيل، بينما ستتناول الحلقة الثالثة والتي تُعرض في الأول من نيسان/ إبريل المقبل، القضية الفلسطينية والانتخابات الإسرائيلية.

مآلات الربيع العربي بعد انتفاضتي الجزائر والسودان، والدروس المستفادة في حوار مع المفكر الدكتور #عزمي_بشارة.. يأتيكم الاثنين 21:00 بتوقيت القدس على التلفزيون العربي@AzmiBishara pic.twitter.com/3bBkE1JtMt — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 17, 2019

وكان بشارة قد حلّ يوم الثلاثاء الماضي، ضيفًا على قناة "الجزيرة" في برنامج "لقاء اليوم"، وتحدث عن الجزائر وقال إنها مرشحة لانتقال ديمقراطي تدريجي، لأن هناك عزوفًا عند الجزائريين عن العنف بعد بناء مؤسسات الدولة، وتنوعا بين الأحزاب والاتحادات والصحافة، مبينا أن تحول الحراك الجزائري إلى التفاف من الدولة العميقة، أو لانتقال ديمقراطي تدريجي، يعتمد على وعي الحركة الجماهيرية إزاء عدم ترك الشارع، وخروج قيادات قادرة على التفاوض، وعدم الارتكان إلى العفوية.

واعتبر بشارة في لقاء الثلاثاء، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، اتخذ في العهدة الثالثة قرارات مهمة مثل إخضاع الجيش للرئاسة، وإن بشكل جزئي والحراك الشعبي يحدد مسار التحول بعد الخطوات الأخيرة.

وتطرّق بشارة خلال اللقاء لموجة التطبيع العربي مع إسرائيل، وذكر أن المردود من اتفاقات السلام العربية مع إسرائيل، والتطبيع معها، أضرّ بالبلدان العربية نفسها، ولم يؤدِّ إلى نيل أي تنازل إسرائيلي "بل على العكس، تزداد تطرفاً كلما نالت تنازلات عربية"، مضيفًا أن "الأنظمة تدعي أن التطبيع لمصلحة الشعب الفلسطيني، "بينما العكس هو الصحيح، حتى إن الأنظمة تصبح أكثر عرضة للإملاءات عندما تمعن في التنازل عن سيادتها وفي سياساتها الخارجية".