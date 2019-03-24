القحطاني لم يمثل للمحاكمة بالسعودية بقضية قتل خاشقجي

تمتنع السلطات السعودية عن محاكمة المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، الذي أقيل من منصبه عقب قتل الصحافي جمال خاشقجي، حيث قالت مصادر مطلعة، إن القحطاني ليس من بين 11 مشتبها بهم تجرى محاكمتهم في جلسات سرية في الرياض رغم تعهد السعودية بمحاسبة الجناة.

ووجه النائب العام السعودي في تشرين الثاني/ نوفمبر، اتهامات لأحد عشر مشتبها بهم لم يكشف عن أسمائهم، وطالب بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة منهم لاتهامهم بإصدار أوامر وتنفيذ الجريمة.

وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه)، وبعض الدول الغربية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بالقتل، وهو ما ينفيه مسؤولون سعوديون.

وقالت سبعة مصادر مطلعة على سير المحاكمة، لكنها لم تحضر أي جلسات، إن القحطاني ليس من بين المتهمين الذين تجري محاكمتهم، ولم يظهر في أي من الجلسات الأربع التي انعقدت منذ كانون الثاني.

وكان القحطاني من كبار مساعدي الأمير محمد بن سلمان، إلى أن أُقيل من منصبه، وفرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات، فيما يتعلق بالاشتباه في دوره في الجريمة.

وقال مصدران من المخابرات بالمنطقة لرويترز بعد أسابيع من الجريمة، إن القحطاني أشرف على قتل خاشقجي وتقطيع أوصاله، بإصدار الأوامر عبر سكايب لفريق مؤلف من عناصر في أجهزة الأمن والمخابرات.

وقال النائب العام السعودي في تشرين الثاني، إن القحطاني نسق مع اللواء أحمد العسيري، وهو نائب رئيس المخابرات الذي أمر بإعادة خاشقجي للسعودية.

وكان خاشقجي كاتبا للرأي في صحيفة "واشنطن بوست"، ومنتقدا لسياسات ولي العهد السعودي بعد سنوات قضاها في الدائرة المقربة من الديوان الملكي.

وقال الادعاء، إن القحطاني التقى بالعناصر المكلفة بإعادة خاشقجي قبل توجههم إلى إسطنبول. ووفقا للادعاء فقد قرر من يقود المفاوضات قتل خاشقجي عندما قاوم مساعي إعادته للسعودية.

وقالت المصادر السبعة لرويترز، إن العسيري من بين من تجري محاكمتهم.

وذكرت ثلاثة مصادر، إن العقيد ماهر مطرب، مساعد القحطاني لأمن المعلومات والذي كان المفاوض الرئيسي داخل القنصلية، وخبير الطب الشرعي صلاح الطبيقي يمثلان أيضا للمحاكمة بين المتهمين وقد يواجهان عقوبة الإعدام.

وقالت المصادر، إن المتهمين يتلقون المشورة القانونية ودافعوا عن أنفسهم في المحكمة بالقول، إنهم لم يتعمدوا قتل خاشقجي أو إنهم كانوا ينفذون الأوامر الصادرة لهم فحسب.

ولم يرد مكتب النائب العام ولا المكتب الإعلامي للحكومة السعودية ولا القحطاني أو العسيري على طلبات بالتعليق. ولم يتسن لرويترز الوصول لمطرب ولا الطبيقي أو أي عضو في فريق الدفاع عنهما.