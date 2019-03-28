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منظمة العفو الدولية: البحرين تستغل "فورمولا 1" لتلميع صورتها

تاريخ النشر: 28/03/2019 - 22:59

منظمة العفو الدولية: البحرين تستغل "فورمولا 1" لتلميع صورتها
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

نشرت منظمة العفو الدولية متهمة دولة البحرين اليوم الخميس باستغلال سباق "فورمولا وان"، المقرر انطلاقته الأحد القادم، من اجل "تلميع" صورتها، بينما تقوم المملكة الخليجية الصغيرة بقمع المعارضين وحقوقيّ الرأي فيها.

وأعلنت مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط في المنظمة، سماح حديد، في بيان لها أنّ "وراء بريق "فورمولا 1"، هناك جانب أكثر ظلاماً بكثير تكشفت معالمه في البحرين، يظهر هذه الدولة كدولة شديدة القمع، حيث يمكن سجن أي شخص ينتقد الحكومة لمجرد نشر تغريدة".

وأضافت "بدلاً من مجرد ‘تلميع’ صورتها عبر الرياضة ومحاولة إخفاء سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان من خلال رياضة سباق السيارات الفائقة السرعة، ينبغي على الحكومة البحرينية أن تلغي فوراً القوانين التي تجرم حرية التعبير، والإفراج السريع عن جميع سجناء الرأي".

من جانبه، أكد متحدث باسم الحكومة البحرينية في بيان أن المملكة "تأخذ ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على محمل الجد."

وأضاف "لا يحتجز أي شخص في البحرين بسبب آرائه أو آرائها السياسية"، موضحا أن "الدستور البحريني يضمن ويحمي بالكامل الحق في حرية الرأي والتعبير".

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.

والبحرين مقر الأسطول الخامس الأميركي وحليفة واشنطن. وخفف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من القيود المفروضة على بيع الأسلحة إلى هذا البلد منذ تسلمه الحكم في كانون الثاني/يناير 2017.

وتتهم البحرين أيران بدعم المعارضين لها والسعي إلى التسبب باضطرابات أمنية على أراضيها، وهو ما نفته طهران مرارا.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#البحرين
#منظمة العفو الدولية
#فورمولا 1
#الشيعة
#إيران

من عرب 48

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