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العراق تُسلم 188 من أبناء مقاتلين في داعش لتركيا

تاريخ النشر: 29/05/2019 - 14:21

العراق تُسلم 188 من أبناء مقاتلين في داعش لتركيا
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن متحدث قضائي عراقي اليوم الأربعاء، أن بلاده سلّمت أكثر من 188 طفلا تركيا يُزعم أنهم أبناء أشخاص اشتُبه بكونهم أعضاء في تنظيم "داعش"، لأنقرة.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، إن التسليم تم بحضور مسؤولين من حكومتي البلدين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وأشار بيرقدار إلى أن "محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلمت الجانب التركي 188 طفلا خلّفهم داعش الإرهابي في العراق".

وأضاف أن بينهم "بالغون بنسبة قليلة" أدينوا بعبور الحدود بشكل غير قانوني وانتهت فترة عقوبتهم.

ويمكن أن يحاسب الأطفال في العراق على ارتكاب جرائم من سن التاسعة.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#العراق
#داعش
#تركيا

من عرب 48

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