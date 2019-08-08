  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

بومبيو يبحث مع بن سلمان ملفات إيران واليمن والملاحة بالخليج

تاريخ النشر: 08/08/2019 - 10:31

بومبيو يبحث مع بن سلمان ملفات إيران واليمن والملاحة بالخليج
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات

بحث وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، هاتفيا، أمس الأربعاء، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بملفات الأمن البحري بالخليج وإيران واليمن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغن اورتاغوس، في بيان "ناقش وزير الخارجية التوترات المتزايدة في المنطقة، والحاجة إلى تعزيز الأمن البحري من أجل تعزيز حرية الملاحة".

وقالت اورتاغوس إن بومبيو وولي العهد السعودي تطرقا أيضا إلى "تطورات ثنائية وإقليمية أخرى، بما فيها مواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار".

وفي ما يتعلق باليمن "أكد الوزير وولي العهد مجددا دعمهما القوي لجهود المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث لدفع العملية السياسية قدما"، بحسب اورتاغوس.

إلى ذلك، عبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن جريفيث، يوم الأربعاء، عن قلقه من التصعيد العسكري في مدينة عدن بجنوب البلاد، والتي تتخذها حكومة اليمن المعترف بها دوليا مقرا لها، ودعا للحوار.

وقال جريفيث على تويتر "أشعر بالقلق من التصعيد العسكري في عدن اليوم، بما في ذلك التقارير عن الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي، كما أنني أشعر بقلق عميق من الخطاب السائد في الآونة الأخيرة الذي يشجع على العنف ضد المؤسسات اليمنية".

واحتجزت إيران، في أقل من شهر، ثلاث ناقلات نفط أجنبية في الخليج، ما فاقم التوترات بين واشنطن وطهران.

وتسعى واشنطن إلى إنشاء تحالف دولي لمرافقة السّفن التجارية في الخليج، لكن لا يبدو أنها تمكنت من جذب دول كثيرة. وبدا حلفاء واشنطن متوجسين من جرّهم إلى نزاع مفتوح في هذه المنطقة التي يعبر منها ثلث النفط العالمي المنقول بحرا.

 


#السعودية
#أميركا
#اليمن
#الخليج
#بومبيو
#بن سلمان

حوارات

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

جبارين: "قانون القومية" أسقط الخط الأخضر وحيّد الهاجس الديمغرافي
جبارين: "قانون القومية" أسقط الخط الأخضر وحيّد الهاجس الديمغرافي

2019-07-27

الهايتك الإسرائيلي: خرافة "التميّز اليهودي" ووهم "المعجزة" ودور الوقاحة
الهايتك الإسرائيلي: خرافة "التميّز اليهودي" ووهم "المعجزة" ودور الوقاحة

2019-07-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

البغدادي يرشح عراقيا من الموصل خلفًا له لقيادة "داعش"
البغدادي يرشح عراقيا من الموصل خلفًا له لقيادة "داعش"

2019-08-08

سورية: النظام يرفض الاتفاق الأميركي التركي بشأن المنطقة الآمنة
سورية: النظام يرفض الاتفاق الأميركي التركي بشأن المنطقة الآمنة

2019-08-08

ليست آمنة: العفو الدولية تحذر من السفر إلى الولايات المتحدة
ليست آمنة: العفو الدولية تحذر من السفر إلى الولايات المتحدة

2019-08-08

الأكثر قراءة

الراف كشتيئيل: العرب بهم خلل جيني يحبون الاسترقاق

الراف كشتيئيل: العرب بهم خلل جيني يحبون الاسترقاق

2019-08-07
السجن منحه حرية واسعة: قاتل رابين يؤسس حزبا

السجن منحه حرية واسعة: قاتل رابين يؤسس حزبا

2019-08-07
جلجولية: توفيت بعد ساعات من مقتل شقيقها

جلجولية: توفيت بعد ساعات من مقتل شقيقها

2019-08-07
الحكم بسجن شقيق منفذ عملية

الحكم بسجن شقيق منفذ عملية "بركان"

2019-08-07
بعد عقود: هل تتوقف ملاحقة قاطفي الزعتر والعكوب والميرامية؟

بعد عقود: هل تتوقف ملاحقة قاطفي الزعتر والعكوب والميرامية؟

2019-08-07