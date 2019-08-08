  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

فرنسا تستقبل مجموعة جديدة من النساء الإيزيديات وأطفالهن

تاريخ النشر: 08/08/2019 - 18:24

فرنسا تستقبل مجموعة جديدة من النساء الإيزيديات وأطفالهن
(أ ف ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

استقبلت وزارة الدّاخليّة الفرنسيّة صباح اليوم، الخميس، 31 امرأةً إيزيدية من ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وصلن إلى منطقة تولوز جنوب غرب فرنسا، مع أولادهنّ، في إطار برنامج لاستقبال اللاجئين، ليصل بهذا عدد الأسر الإيزيدية الّتي استقبلتها فرنسا إلى 75 أسرةً منذ المجموعة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر 2018.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المدير العام لقسم "اللاجئين" في منظمة "مسكن وإنسانية" وهي إحدى المنظمات المكلّفة تنظيم لوجستيات الاستقبال، ليونيل بورتو، قوله إنّه "بالإجمال، وصلت 151 امرأةً وطفلًا اليوم الخميس"، مضيفًا أنّه سيتمّ توزيع اللاجئات وأولادهن "خصوصًا في منطقة هوت-فيين (وسط فرنسا) وفي تارن-اي-غارون".

وكانت المجموعة السّابقة الّتي وصلت في أواخر أيار/ مايو، وفق ما ذكرت الداخلية الفرنسية في بيان سابق إلى 123 شخصًا في 23 عائلة، وقبلها في كانون الأول/ ديسمبر 2018 استقبلت فرنسا 83 شخصًا بالإجمال كانوا 16 امرأة وأولادهنّ.

وأوضحت الداخلية الفرنسية أنّ النساء "اللواتي تضرّرن بشدّة من الأعمال الوحشية" لتنظيم الدولة الإسلامية وأولادهن وصلوا من إربيل إلى مطار تولوز، وسيتم "توزيعهم على أقاليم فرنسية متعدّدة" حيث ستؤمّن لهم الدولة "الحماية والأمن والتعليم والدعم الطبيّ - الاجتماعيّ".

وقد نظّمت عملية نقل اللاجئات، كما العملية التي سبقتها، من قبل منظمة الهجرة الدولية، وموّلتها وزارة الخارجية الفرنسية، وفق ما أكدت الداخلية.

ويأتي استقبال فرنسا لهؤلاء اللاجئين استجابة لـ"الالتزام" الذي تعهّد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لناديا مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018، "استقبال 100 عائلة إيزيدية، من ضحايا جرائم تنظيم الدّولة الإسلامية "داعش"، بحسب الداخلية الفرنسية.

ويدلّ هذا النهج، وفق الوزارة الفرنسية، على "الإرادة المتجدّدة في فرنسا" العضو في التحالف العسكري الدولي الذي دعم الحكومة العراقية ومجموعات مسلّحة سورية في الانتصار عسكريًا على تنظيم الدولة الإسلامية في السنوات الأخيرة، "استقبال ضحايا الجرائم الإثنية والدينية في الشرق الأوسط".

ومن المقرّر أن تصل آخر مجموعة من الإيزيديين إلى فرنسا في تشرين الثاني/ نوفمبر، على ما أكّد المسؤول في منظمة "مسكن وإنسانية".

وفي آب/ أغسطس 2014، ارتكب التنظيم جرائم يمكن أن تصل إلى مستوى إبادة جماعية بحسب الأمم المتحدة بحقّ الإيزيديين، الأقلية الناطقة بالكردية والتي تعتمد ديانة باطنية توحيدية. وخلال أيام، قتل الجهاديون مئات الرجال من الجماعة وجنّدوا الأطفال قسريًّا واستعبدوا آلاف النساء جنسيًّا.

وحتى الآن، لا يزال 3 آلاف شخص من الإيزيديين في عداد المفقودين غالبيتهم نساء وأطفال، لا يزالون ربّما محتجزين لدى التنظيم. ومن بين 550 ألف يزيدي في العراق قبل عام 2014، نحو ثلث اليزيديين في العالم، مئة ألف فرّوا من منذ عام 2014، ولجؤوا خصوصًا إلى ألمانيا. ولا يزال 360 ألف منهم نازحًا حتى الآن خصوصا في المخيّمات حيث يتلقون مساعدة السلطات والمنظمات غير الحكومية.


#أيزيديات
#ناديا مراد
#فرنسا
#ماكرون

حوارات

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

جبارين: "قانون القومية" أسقط الخط الأخضر وحيّد الهاجس الديمغرافي
جبارين: "قانون القومية" أسقط الخط الأخضر وحيّد الهاجس الديمغرافي

2019-07-27

الهايتك الإسرائيلي: خرافة "التميّز اليهودي" ووهم "المعجزة" ودور الوقاحة
الهايتك الإسرائيلي: خرافة "التميّز اليهودي" ووهم "المعجزة" ودور الوقاحة

2019-07-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الداخلية المصرية: مقتل 15 من مجموعة مرتبطة بمنفذ تفجير معهد الأورام
الداخلية المصرية: مقتل 15 من مجموعة مرتبطة بمنفذ تفجير معهد الأورام

2019-08-08

خطة سلام أممية في ليبيا تبدأ بـ"هدنة في عيد الأضحى"
خطة سلام أممية في ليبيا تبدأ بـ"هدنة في عيد الأضحى"

2019-08-08

مصر: تمديد حبس علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي 15 يوما إضافيا
مصر: تمديد حبس علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي 15 يوما إضافيا

2019-08-08

الأكثر قراءة

الراف كشتيئيل: العرب بهم خلل جيني يحبون الاسترقاق

الراف كشتيئيل: العرب بهم خلل جيني يحبون الاسترقاق

2019-08-07
السجن منحه حرية واسعة: قاتل رابين يؤسس حزبا

السجن منحه حرية واسعة: قاتل رابين يؤسس حزبا

2019-08-07
جلجولية: توفيت بعد ساعات من مقتل شقيقها

جلجولية: توفيت بعد ساعات من مقتل شقيقها

2019-08-07
الحكم بسجن شقيق منفذ عملية

الحكم بسجن شقيق منفذ عملية "بركان"

2019-08-07
بعد عقود: هل تتوقف ملاحقة قاطفي الزعتر والعكوب والميرامية؟

بعد عقود: هل تتوقف ملاحقة قاطفي الزعتر والعكوب والميرامية؟

2019-08-07