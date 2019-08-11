العراق: إعادة 14 ألف عنصر أمني فصلوا بسبب "داعش"

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، اعتزامها إعادة نحو 14 ألف عنصر إلى جهاز شرطة محافظة نينوي، بعد أن كانوا مفصولين.

وذكر بيان مقتضب عن وزارة الداخلية، أن "وزير الداخلية ياسين الياسري، أعلن عن عودة (13 ألف منتسب) و (900 ضابط) إلى ملاك شرطة نينوى".

ووصل وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، صباح اليوم الأحد، إلى مدينة الموصل على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.

وقال الياسري، في مؤتمر صحافي مشترك عقدة مع محافظ نينوى وعدد من القادة الأمنيين بمدينة الموصل: "أنجزنا ملف إعادة المفصولين وستتم إعادة ما يقارب 13252 منتسبا (غير الضباط) من أهالي نينوى إلى الخدمة".

وأوضح: "سوف يصدر الأمر بعد العيد مباشرة".

وخلال الأعوام الماضية، قررت وزارتا الدفاع والداخلية، فصل المئات من الأمنيين بمحافظات نينوى، وصلاح الدين (شمال)، والأنبار (غرب)، وديالى (شرق)، على فترات زمنية مختلفة بدأت نهاية عام 2014، بعد اجتياح تنظيم "داعش" للمقار العسكرية.

وعقب اقتحام تنظيم "داعش" لمدينة الموصل صيف عام 2014 فرّ آلاف الجنود والضباط من الجيش والشرطة من دون قتال، وامتد الانهيار في المؤسسة العسكرية.

وآنذاك، تقدم "داعش" ليسيطر بعد يوم واحد على أجزاء كبيرة من محافظتي صلاح الدين والأنبار، وتلاه بعدة أيام، سقطت أجزاء من محافظتي ديالى وبابل (جنوب)، بيد مسلحي التنظيم.