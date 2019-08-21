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السودان: البرهان يؤدي اليمين رئيسا للمجلس السيادي

تاريخ النشر: 21/08/2019 - 13:06

السودان: البرهان يؤدي اليمين رئيسا للمجلس السيادي
عبد الفتاح البرهان (الأناضول)
عرب ٤٨ ووكالات

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، رئيسا للمجلس السيادي في السودان، أمام رئيس القضاء، بابكر علي عباس.

ويتولى البرهان رئاسة المجلس السيادي لمدة 21 شهرا، حسب مصفوفة الاتفاق السياسي والدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، فيما يتولى الرئاسة بعد هذه المدة، أحد المدنيين لفترة 18 شهرا، لتكتمل مدة الفترة الانتقالية 3 سنوات و3 شهور تعقبها انتخابات.

وكان البرهان، أصدر الثلاثاء، مرسوما بتعيين أعضاء مجلس السيادة، برئاسته، الذين من المنتظر أن يؤدون اليمين الدستورية في الساعة 11:00 (ت.غ).

وينص مرسوم المجلس السيادي على تكونه من عبد الفتاح البرهان رئيسا، ومحمد حمدان دقلو "حميدتي" و"ياسر العطا" و"شمس الدين الكباشي" و"جابر إبراهيم" (قائمة العسكريين في مجلس السيادة).

ويضم المجلس 6 مدنيين، بينهم 5 ترشيح قوى الحرية والتغيير، والسادس بتوافق مع المجلس العسكري الانتقالي، وهم عائشة موسى، وصديق تاور، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن التعايشي، حسين شيخ إدريس، ورجاء نيكولا.

 


#عبد الفتاح البرهان
#المجلس السيادي
#السودان

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