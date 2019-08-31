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السعودية: أوامر بتبديلات في الدائرة المحيطة بالملك

تاريخ النشر: 31/08/2019 - 00:01

السعودية: أوامر بتبديلات في الدائرة المحيطة بالملك
الملك سلمان (أ ب)
عرب ٤٨

أقال الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، رئيس الديوان الملكي، المنصب القوي ذي النفوذ الواسع في البلاد، ضمن حركة تعيينات محدودة.

وبحسب سلسلة أوامر ملكيّة، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية، عُيّن مدير مكتب ولي العهد، محمد بن سلمان، السابق، فهد العيسى، رئيسًا للديوان الملكي السعودي، ما يعني أن بن سلمان عزّز نفوذه أكثر داخل الديوان الملكي.

واستحدثت الرياض وزارة باسم "الصناعة والثروة المعدنية" وجرى تعيين بندر الخريف وزيرًا لها، وإنشاء هيئة باسم "البيانات والذكاء الاصطناعي"، دون تسمية رئيسا لها.

وعيّن بندر العيبان مستشارًا للديوان، كما أعفى الملك نائب رئيس الديوان الملكي، عقلاء بن علي، من منصبه، كما جرى إعفاء رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خالد المحيسن، من منصبه، وعُين مازن الكهموس خلفًا له، وإعفاء الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خليل الثقفي، من منصبه، دون تسمية خلفٍ له.

وعين وزير الإعلام الأسبق، عواد بن صالح، رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، وعبد الله الغامدي مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

وحسب الأوامر الملكية ذاتها، تم إعفاء نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، تماضر الرماح، من منصبها، وتعيين ماجد الغانمي خلفا لها.


#الملك سلمان
#السعودية
#أوامر ملكية
#محمد بن سلمان
#الديوان الملكي

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