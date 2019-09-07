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السودان: الفيضانات تودي بحياة 78 شخصا

تاريخ النشر: 07/09/2019 - 15:54

السودان: الفيضانات تودي بحياة 78 شخصا
صورة توضيحية (الأناضول)
عرب ٤٨ ووكالات

أدت الفيضانات التي نجمت عن الأمطار الغزيرة في السودان إلى مصرع 78 شخصا في جميع أنحاء البلاد خلال الشهرين الماضيين، كما دمرت عشرات آلاف المنازل، وتضرر أكثر من 340 ألفا منها.

وقالت رئيسة المراقبة والإبلاغ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ماري كيلر، لوكالة "الأسوشيتد برس"، اليوم السبت، إن الوفيات كانت بسبب انهيار الأسطح والصعق بالكهرباء.

وقالت إن الأمطار والفيضانات دمرت أكثر من 41 ألف منزل، وأثرت على 346300 شخص في 16 من محافظات السودان البالغ عددها 18 محافظة.

وحذرت من أن عدد الضحايا قد يزداد بسبب ارتفاع مخاطر الأمراض المنقولة عن طريق المياه.

وكانت السلطات السودانية قد قالت في آب/ أغسطس إن أكثر من 3600 رأس من الأبقار نفقت عندما غمرت المياه مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.


#السودان
#الأمم المتحدة

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