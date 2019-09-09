قرارٌ بإغلاق مخيمات أسَر مسلحي "داعش" بمحافظة صلاح الدين في العراق

أعلنت محافظة صلاح الدين، شمالي العراق، عقب مؤتمر صحافي مُشترك لمحافظها، عمار جبر، وقيادة العمليات وشيوخ العشائر، اليوم الإثنين؛ عن إغلاق مخيمات أسر مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابيّ بالمحافظة، والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال جبر: "الاجتماع الموسع الذي عقدناه اليوم الإثنين، تم خلاله الاتفاق على إغلاق جميع المخيمات التي تضم عوائل مسلحي تنظيم داعش في المحافظة"، دون أن يُحدد توقيتا لذلك، مُشيرا إلى أن الاتفاق ينص على أن "يتم إعادة دمج العوائل في المجتمع من خلال إجراءات ستتولى القوات الأمنية تنفيذها، وتتضمن استحصال تعهدات خطية من شيوخ العشائر التي تنتمي لها عائلات مسلحي داعش بالاندماج في المجتمع ومغادرة الفكر الإرهابي".

وذكر جبر أن "بقاء العوائل في المخيمات سيؤدي إلى الانحراف والتشدد والإجرام".

وكانت عشائر قضاء الشرقاط، قد طالبت الحكومة الاتحادية، الأسبوع الماضي، بضرورة إخلاء المخيم ونقل عوائل مسلحي داعش خارج القضاء.

وتضم محافظة صلاح الدين، مخيمين رئيسيين لنازحي أسر مسلحي داعش، هما الشرقاط، شمالي المحافظة، والشهامة في تكريت، بمركز المحافظة.

ولا تزال الكثير من أسر عناصر "داعش" يقطنون في مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد بعد هزيمة التنظيم نهاية عام 2017.

وكانت السلطات العراقية، قد نقلت الشهر الماضي مئات أسر مسلحي تنظيم داعش من مخيم للنازحين في مدينة الموصل، إلى مخيم آخر في قضاء الشرقاط، شمالي محافظة صلاح الدين.