  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

رغم الانفراجه السياسية: اللبنانيون يواصلون احتجاجاتهم

تاريخ النشر: 15/11/2019 - 13:05

رغم الانفراجه السياسية: اللبنانيون يواصلون احتجاجاتهم
(أ.ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

تتواصل الاحتجاجات في عدد من مناطق لبنان اليوم، الجمعة، رغم التوقعات الإيجابية بانفراجة سياسية فيه، بعد تزكية وزير المالية السابق، محمد الصفدي، أمس لمنصب رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقد بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، وممثلين عن "حزب الله" و"حركة أمل"، دون معرفة شكل الحكومة المقبلة.

ومن المرتقب أن يدعو الرئيس ميشال عون، إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل، ليتم تكليفه فيما بعد بتشكيل الحكومة.

وأفادت وكالة الأناضول أن المحتجين أعادوا فتح الطريق عند مثلث خلدة، جنوبي بيروت، بعدما أقفلوها خلال ساعات الصباح بالإطارات المشتعلة.

وأفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي، عبر "تويتر"، بأن المحتجين أعادوا فتح الطريق أمام السير في أنفاق طريق المطار (بيروت الجنوبية) بالاتجاهين. كما تجمع بعض المحتجين أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا الخميس في منطقة جل الديب شمال العاصمة.

في سياق منفصل، تنفذ المستشفيات الخاصة اليوم إضرابا تحذيريا بسبب نقص في الأدوية، بحسب مراسل الأناضول.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان التي تتصاعد منذ مدة، حيث فرضت المصارف قيودا على التحويلات للخارج، وعلى سحب الأموال بالدولار الأمريكي.

وأجبرت الاحتجاجات المستمرة الحريري، في 29 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على تقديم استقالة حكومته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم للضغط من أجل تنفيذ بقية مطالبهم.

ومن بين المطالب، تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر إلى الكفاءة.


#لبنان
#محمد الصفدي
#تظاهر
#احتجاجات
#ميشال عون

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السيستاني: العراق بعد الاحتجاجات لن يكون كما كان قبلها
السيستاني: العراق بعد الاحتجاجات لن يكون كما كان قبلها

2019-11-15

أميركا طالب بزيادة تغطية تكاليف قواتها بكوريا الجنوبية
أميركا طالب بزيادة تغطية تكاليف قواتها بكوريا الجنوبية

2019-11-15

كوريا الشمالية: جو بايدن "كلب مسعور" وجب ضربه حتى الموت
كوريا الشمالية: جو بايدن "كلب مسعور" وجب ضربه حتى الموت

2019-11-15

الأكثر قراءة

العدوان على غزة: 34 شهيدا بينهم أطفال ونساء

العدوان على غزة: 34 شهيدا بينهم أطفال ونساء

2019-11-14
وقف إطلاق النار بين إسرائيل و

وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"الجهاد"

2019-11-14
إسرائيل سارعت لهدنة: استمرار القتال يستدعي حماس ويوسع التصعيد

إسرائيل سارعت لهدنة: استمرار القتال يستدعي حماس ويوسع التصعيد

2019-11-14
الاحتلال يؤكد وقف إطلاق النار؛ بينيت: حرية عمل كاملة بالقطاع

الاحتلال يؤكد وقف إطلاق النار؛ بينيت: حرية عمل كاملة بالقطاع

2019-11-14
الطيبة: اعتقال 9 مشتبهين بالتورط في جريمة قتل

الطيبة: اعتقال 9 مشتبهين بالتورط في جريمة قتل

2019-11-14