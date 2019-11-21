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"قتيل الثورة اللبنانية": اتهام جندي وضابط بقتل أبو فخر

تاريخ النشر: 21/11/2019 - 18:22

"قتيل الثورة اللبنانية": اتهام جندي وضابط بقتل أبو فخر
خلال جنازة علاء أبو فخر الأسبوع الماضي (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

اتهمت مدعية عسكرية لبنانية اليوم، الخميس، جنديًا بإطلاق النار "عمدًا بهدف القتل" على متظاهرِ الأسبوع الماضي بالعاصمة بيروت.

كما وجهت تهمة "المشاركة في القتل" لضابط برتبة عقيد كان في مكان الحادث مع الجندي وقت إطلاق النار، وفق إعلام محلي رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية، القاضية منى حنقير، ادّعت (وجهت اتهاما) على المتهم بجرم قتل المتظاهر علاء أبو فخر، قصدًا وإطلاق النار في الهواء وتهديد الناس".

وأضافت أن حنقير "ادّعت على العقيد في الجيش 'نضال.ض' بالمشاركة بجرم القتل وإطلاق النار".

وتابعت أن المدعية العسكرية "أحالت الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، فادي صوان، الذي تسلمه ظهر اليوم، على أن يدرسه تمهيدا لاستجوابهما يوم الاثنين المقبل".

زوجة القتيل علاء أبو فخر أثناء جنازته (أ ب)

وقتل علاء أبو فخر، في 12 تشرين ثان/ نوفمبر الجاري، برصاص جندي كان يحاول فتح طريق أغلقه متظاهرون في منطقة خلدة غرب بيروت، ليكون أول قتيل يسقط منذ بدء الاحتجاجات اللبنانية في 17 أكتوبر الماضي.

ويشهدُ لبنان تحرّكات شعبيّة مُتصاعدة منذ 17 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، تُطالبُ برحيل النخبة السياسيّة الحاكمة وتشكيل حكومة إنقاذ غير حزبيّة، لاسيّما بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.


#احتجاجات لبنان
#منى حنقير
#لبنان
#علاء أبو فخر
#مظاهرات

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