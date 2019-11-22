العراق: 7 قتلى وعشرات الإصابات على يد قوات الأمن

قالت مصادر أمنيّة وطبيّة في بغداد، إنّ سبعة أشخاص قُتلوا اليوم الخميس، نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والقنابل المسيّلة للدموع صوب المتظاهرين على يد قوات الأمن، مع سعي السلطة الحاكمة لإخماد المظاهرات التي تطالب بإسقاط الحكومة، وذكرت المصادر أن سبب الوفاة كان إصابة مباشرة في الرأس بالذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وأضافت المصادر أن 78 شخصًا على الأقل أصيبوا في المواجهات مع قوات الأمن.

كانت الشرطة قد قالت في وقت سابق، إن "أحد المحتجين قُتل بالقرب من جسر السنك وقتل آخر بالقرب من جسر الأحرار القريب"، وذكرت مصادر في المستشفى والشرطة أن شخصين آخرين أصيبا بجروح خطيرة توفيا بالمستشفى في وقت لاحق، أحدهما توفي متأثرًا بجروح ناجمة عن طلقات نارية بينما توفي الآخر إثر إصابته في رأسه بقنبلة غاز مسيّلة للدموع.

(أ ب)

وقُتل ثلاثة آخرون في وقت لاحق من يوم الخميس بينهم اثنان أصيبا بالرصاص الحي قرب جسر الأحرار، وقالت المصادر بالمستشفى إن بعض المحتجين الجرحى أصيبوا بالذخيرة الحية في حين أصيب آخرون بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، ولا يزال المحتجون يسيطرون على أجزاء من ثلاثة جسور رئيسية في وسط بغداد تؤدي إلى المنطقة الخضراء الحصينة التي توجد بها مبان حكومية وسفارات أجنبية.