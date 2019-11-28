  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

الخارجية العراقية: إحراق القنصلية الإيرانية هدفه الإضرار بالعلاقات الثنائية

تاريخ النشر: 28/11/2019 - 08:27

الخارجية العراقية: إحراق القنصلية الإيرانية هدفه الإضرار بالعلاقات الثنائية
إضرام النيران في القنصلية الإيرانية، أمس
عرب ٤٨

أدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس، إضرام النيران في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوبي البلاد، وقالت الغرض من هذا العمل إلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين.

وأضرم مئات المتظاهرين، مساء أمس الأربعاء، النيران في قنصلية طهران في المدينة. وذكرت الوزارة أن "الغرض منها بات واضحًا وهو إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وإيران". وأضافت أنه "حذرنا من دخول أشخاص يبتغون حرف التظاهرات ذات المطالب الحقة عن جادة الانضباط القانوني... وما تعرضت له القنصليّة في النجف دليل واضح لما يحمل هؤلاء من أجندات بعيدة عن المطالب الوطنية".

وحثت الخارجية في بيانها "المتظاهرين إلى أخذ الحيطة والحذر من هؤلاء المشبوهين الذين يرومون تشويه سُمعة التظاهرات المُطالِبة بالإصلاح".

وحاولت قوات الأمن التي كانت تحرس مبنى القنصلية التصدي للمحتجين وتفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع، دون جدوى.

وتعتبر النجف من المدن المقدسة لدى الشيعة وهي مكان إقامة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الذي عبر أكثر من مرة عن دعمه لمطالب الاحتجاجات الشعبية.

وكان محتجون قد حاولوا مرارا اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء المجاورة، وهو ما يعكس، بحسب مراقبين، غضب المتظاهرين العراقيين من تصاعد النفوذ الإيراني في بلادهم، وبنظر أطراف عديدة في العراق وصل حد التحكم في القرار الوطني العراقي.


#العراق
#النجف
#القنصلية الإيرانية

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ألبانيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 30 قتيلا
ألبانيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 30 قتيلا

2019-11-28

الصين تحذر واشنطن من "إجراءات صارمة" ضد تدخلها في هونج كونج
الصين تحذر واشنطن من "إجراءات صارمة" ضد تدخلها في هونج كونج

2019-11-28

انتخاب تشكيلة المفوضية الأوروبية الجديدة بقيادة ألمانية
انتخاب تشكيلة المفوضية الأوروبية الجديدة بقيادة ألمانية

2019-11-27

الأكثر قراءة

شعاع مصاروة رئيسا لبلدية الطيبة وغرة لجت وجولة ثانية في باقة

شعاع مصاروة رئيسا لبلدية الطيبة وغرة لجت وجولة ثانية في باقة

2019-11-27
طائرات الاحتلال تقصف في قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف في قطاع غزة

2019-11-27

"الجمعة السوداء": وحش الاستهلاك يتربّص بكم

2019-11-27
الجيش الإسرائيلي والشاباك يعارضان قرار بينيت بوقف تحرير جثامين شهداء

الجيش الإسرائيلي والشاباك يعارضان قرار بينيت بوقف تحرير جثامين شهداء

2019-11-27
محاولة أخيرة لمنع انتخابات ثالثة.. فرص نجاحها ضئيلة

محاولة أخيرة لمنع انتخابات ثالثة.. فرص نجاحها ضئيلة

2019-11-27