الخارجية العراقية: إحراق القنصلية الإيرانية هدفه الإضرار بالعلاقات الثنائية

أدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس، إضرام النيران في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوبي البلاد، وقالت الغرض من هذا العمل إلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين.

وأضرم مئات المتظاهرين، مساء أمس الأربعاء، النيران في قنصلية طهران في المدينة. وذكرت الوزارة أن "الغرض منها بات واضحًا وهو إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وإيران". وأضافت أنه "حذرنا من دخول أشخاص يبتغون حرف التظاهرات ذات المطالب الحقة عن جادة الانضباط القانوني... وما تعرضت له القنصليّة في النجف دليل واضح لما يحمل هؤلاء من أجندات بعيدة عن المطالب الوطنية".

يحدث في #العراق .. #النجف تم إضرام النار في القنصلية الإيرانية في وقت مبكر من هذه الليلة ،وفُرض حظر التجول في المدينة. pic.twitter.com/BgEC9YVDI0 — حسينة اوشان (@hassinaouch) November 27, 2019

وحثت الخارجية في بيانها "المتظاهرين إلى أخذ الحيطة والحذر من هؤلاء المشبوهين الذين يرومون تشويه سُمعة التظاهرات المُطالِبة بالإصلاح".

وحاولت قوات الأمن التي كانت تحرس مبنى القنصلية التصدي للمحتجين وتفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع، دون جدوى.

متظاهرون يحرقون مبنى القنصلية الإيرانية في #النجف ، ويرددون "إيران برا برا .. العراق تبقى حرة ". #العراق_ينتقض pic.twitter.com/KH6ky7ww2x — وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) November 27, 2019

وتعتبر النجف من المدن المقدسة لدى الشيعة وهي مكان إقامة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الذي عبر أكثر من مرة عن دعمه لمطالب الاحتجاجات الشعبية.

وكان محتجون قد حاولوا مرارا اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء المجاورة، وهو ما يعكس، بحسب مراقبين، غضب المتظاهرين العراقيين من تصاعد النفوذ الإيراني في بلادهم، وبنظر أطراف عديدة في العراق وصل حد التحكم في القرار الوطني العراقي.