25 معتقلًا في احتجاجات الجزائر المتواصلة

اعتقلت أجهزة الأمن الجزائريّة، اليوم الجمعة، 25 متظاهرًا على الأقل، وذلك عقب صلاة الجمعة، قبل بدء التظاهرة الأسبوعيّة ضدّ النظام، معترضين على الانتخابات الرئاسيّة، المزمع عقدها في 12 كانون الأول/ ديسمبر، معتبرينها انتخابات تعيد إنتاج نفس الطبقة السياسية.

وقبل أكثر من ساعتين من بدء التظاهرة بعد صلاة الجمعة، تجمع مئات من المحتجين في وسط العاصمة الجزائرية، وهتفوا "نقسم لن تكون هناك انتخابات"، كما وهتفوا "هذه بلادنا ونحن من يقرر".

وأوقفت قوات الأمن التي انتشرت بكثافة لمناسبة يوم الجمعة، الحادي والأربعين للتظاهر مع معدات بينها شاحنة لرش المياه، العديد من الشّبان لدى اقترابهم من قوات الأمن، وتم توقيف آخرين قرب مديريّة الشرطة وسط المدينة واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتشدين، بحسب شهود.

قلتم اننا داعمين لانتخابات خماسيتها اذيال نظام سابق فمن هؤلاء هل يكونون شعب كوريا الشماليه وانا ليس لي خبر pic.twitter.com/CyeBNehu0v#حراك_29_نوفمبر — ch (@chahramary) November 29, 2019

وكان البرلمان الأوروبي، يوم أمس الخميس، ندّد "بشدّة بعمليات التوقيف العشوائية وغير القانونية وبحبس ومهاجمة وترهيب صحافيين ونقابيين ومحامين وطلبة وحقوقيين ومتظاهرين سلميين".

وردّت الحكومة الجزائرية ببيان شديد اللهجة على موقف الاتحاد الأوروبي، وندّدت بـ"تدخله السافر في الشؤون الداخلية" للجزائر وبـ "ازدرائه" المؤسسات الجزائرية.