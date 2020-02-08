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رئيس البرلمان العراقي: بلادي ترفض كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل

تاريخ النشر: 08/02/2020 - 14:09

رئيس البرلمان العراقي: بلادي ترفض كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل
الاحتجاجات العراقية (أ. ب.)
عرب ٤٨

قال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إن بلاده ترفض كافة أشكال التطبيع مع "الكيان الإسرائيلي"، جاء ذلك في كلمته خلال المشاركة بالاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العراقي.

وشدد الحلبوسي على "وقوف العراق مع الشعب الفلسطيني في حقه بإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، وكل محاولات فرض المشاريع المنحازة، ومحاولات تمريرها عبر سياسة فرض الأمر الواقع". ودعا الحلبوسي إلى "عقد جلسة طارئة للبرلمان العربي في فلسطين".

محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي.

وانطلقت اليوم، السبت، في العاصمة الأردنية عمان، أعمال الاجتماع الطارئ الـ30 للاتحاد البرلماني العربي، بناءً على دعوة من رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة.

وفي 28 كانون الثاني يناير الماضي، أعلن ترامب "صفقة القرن" المزعومة، في خطة تضمنت إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.

والاتحاد البرلماني العربي منظمة برلمانية عربية تتألف من شُعب تمثل برلمانات ومجالس جميع الدول العربية. تأسس في حزيران/ يونيو عام 1974، ومقره في العاصمة اللبنانية بيروت.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#العراق
#صفقة القرن
#فلسطين
#التطبيع

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