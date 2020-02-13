  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

حملة اعتقالات في السعودية تستهدف مقيمين فلسطينيين

تاريخ النشر: 13/02/2020 - 12:12

حملة اعتقالات في السعودية تستهدف مقيمين فلسطينيين
(أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨ ووكالات

شنت السلطات في السعودية حملة اعتقالات ثانية استهدفت من خلالها عددا من المقيمين الفلسطينيين على خلفية دعم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حساب "معتقلي الرأي" (تجمع حقوقي سعودي)، على موقع "تويتر"، "تأكد لنا أن السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات تعسفية جديدة طالت مقيمين فلسطينيين على خلفية دعمهم للمقاومة" الفلسطينية.

وأضاف "كما تأكد لنا أن عددًا ممن اعتقلوا في الحملة هم من أقارب أو أبناء من تم اعتقالهم في نيسان/ أبريل الماضي للسبب ذاته".

ومن بين معتقلي الحملة الأولى في نيسان/ أبريل الماضي، القيادي في حركة حماس محمد الخضري (81 عاما)، ونجله الأكبر هاني، ومن المتوقع أن يتم عرضهم على المحكمة الجزائية في 8 آذار/ مارس المقبل.

وأوضح الحساب في تغريدة أخرى أن "دعم المقاومة ليس جريمة تستدعي الاعتقال". وطالب السلطات "بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين في الحملة الأخيرة، ووقف المحاكمات الهزلية التي تستعد لعقدها مطلع الشهر القادم لمن اعتقلتهم من المقيمين العام الماضي".

وفي العاشر من شباط/ فبراير الجاري، أعلن التجمع الحقوقي أن "النيابة العامة تستعد لتوجيه تهم بتحويل أموال بطريقة غير شرعية (لفصائل المقاومة) وإنشاء منظمات غير مرخصة لمعتقلين فلسطينيين وأردنيين معتقلين، أمام الدائرة الأولى في المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب) في 8 آذار/ مارس المقبل".

وفي الثاني من شباط/ فبراير الجاري، قال الحساب "السلطات السعودية تستعد خلال الأيام القليلة القادمة لعقد جلسات محاكمة لـ14 شخصية من معتقلين فلسطينيين وأردنيين، موجودين في سجن ذهبان".

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان أصدره في السادس من أيلول/ سبتمبر 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا. ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات رسمية حولها.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#معتقلي الرأي
#الاحتلال الإسرائيلي
#المقاومة الفلسطينية
#محمد الخضري

حوارات

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الانتخابات الألمانية... اليمين يعزز مكانته
الانتخابات الألمانية... اليمين يعزز مكانته

2020-02-13

كورونا: 254 حالة وفاة و15152 إصابة في يوم واحد
كورونا: 254 حالة وفاة و15152 إصابة في يوم واحد

2020-02-13

بداية نهاية الحرائق الأسترالية
بداية نهاية الحرائق الأسترالية

2020-02-13

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2020-02-12
تسبق الضم والسيادة: خطة إسرائيلية للطاقة والكهرباء بالضفة الغربية

تسبق الضم والسيادة: خطة إسرائيلية للطاقة والكهرباء بالضفة الغربية

2020-02-12
محاكمة نتنياهو: نشر أسماء الهيئة القضائية

محاكمة نتنياهو: نشر أسماء الهيئة القضائية

2020-02-12
ماذا وراء قضية المثلث الفلسطيني؟

ماذا وراء قضية المثلث الفلسطيني؟

2020-02-12
حملة جديدة لليكود: نحترم العرب.. ضد القائمة المشتركة

حملة جديدة لليكود: نحترم العرب.. ضد القائمة المشتركة

2020-02-12