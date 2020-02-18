  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

لبنان: 785 مطعم أغلق أبوابه في ظل الأزمة الاقتصادية

تاريخ النشر: 18/02/2020 - 19:22

لبنان: 785 مطعم أغلق أبوابه في ظل الأزمة الاقتصادية
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

أصدرت نقابة أصحاب المطاعم في لبنان، اليوم الثلاثاء، بيانًا أعلنت به عن إقفال 785 مؤسسة تقدم خدمات الطعام والشراب في السوق المحلية، في الفترة بين أيلول/ سبتمبر حتى مطلع شباط/ فبراير 2020.

وقال رئيس النقابة طوني الرامي، إن محافظة جبل لبنان وسط البلاد، شهدت نسبة إقفال 54.6% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذا المجال، وكانت الأعلى لسنة 2019.

بينما جاءت بيروت في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة الإقفالات 29.4%، ثم محافظة الشمال بنسبة 6.7% وبعدها محافظة الجنوب بنسبة 6.6% وأخيرًا البقاع بنسبة 2.5%.

وبسبب الإغلاقات، ذكر الرامي أن عدد الموظفين المسرحين من وظائفهم فاق 25 ألفًا، "فيما يعمل قسم كبير بدوام جزئي وبنصف راتب، بسبب تدني أرقام المبيعات بنسبة 75%".

وأوضح النقيب، أن قطاع المطاعم والمقاهي في لبنان، خسر العوامل الأساسية الثلاثة، وهي السيولة والقدرة الشرائية والعامل النفسي. وزاد "المشكلة تكمن في شراء المواد الأولية بسعر صرف الدولار في السوق السوداء البالغ 2500 ليرة، بينما التعامل مع الزبائن بسعر الصرف الرسمي وهو 1507 ليرات".

ويعاني لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية، منذ سنوات الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية تطالب برحيل كل الطبقة السياسية الحاكمة، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 كما يغلق متظاهرون من آن لآخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#اقتصاد
#لبنان
#مطاعم

حوارات

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الجزائر: هزليات الثورة بين الحاضر والماضي
الجزائر: هزليات الثورة بين الحاضر والماضي

2020-02-18

تركيا سترسل مزيدا من القوات إلى سورية ومحادثات موسكو متواصلة
تركيا سترسل مزيدا من القوات إلى سورية ومحادثات موسكو متواصلة

2020-02-18

أفغانستان: أشرف غني يفوز بولاية ثانية ومنافسه يشكل حكومة موازية
أفغانستان: أشرف غني يفوز بولاية ثانية ومنافسه يشكل حكومة موازية

2020-02-18

الأكثر قراءة

الشرطة تقتحم روضة أطفال في الطيبة وتفتش حقائبهم

الشرطة تقتحم روضة أطفال في الطيبة وتفتش حقائبهم

2020-02-17
تطبيق

تطبيق "عرب 48": أول من يعرف آخر الأخبار

2020-02-17
رام الله: إلقاء زجاجة حارقة صوب المطعم الذي استضاف لقاء مع إسرائيليين

رام الله: إلقاء زجاجة حارقة صوب المطعم الذي استضاف لقاء مع إسرائيليين

2020-02-17
إطلاق سراح يوسف مجدوب بعد اعتقاله في إسطنبول

إطلاق سراح يوسف مجدوب بعد اعتقاله في إسطنبول

2020-02-17
شهيد برصاص الاحتلال قرب رام الله

شهيد برصاص الاحتلال قرب رام الله

2020-02-17