لبنان: 785 مطعم أغلق أبوابه في ظل الأزمة الاقتصادية

أصدرت نقابة أصحاب المطاعم في لبنان، اليوم الثلاثاء، بيانًا أعلنت به عن إقفال 785 مؤسسة تقدم خدمات الطعام والشراب في السوق المحلية، في الفترة بين أيلول/ سبتمبر حتى مطلع شباط/ فبراير 2020.

وقال رئيس النقابة طوني الرامي، إن محافظة جبل لبنان وسط البلاد، شهدت نسبة إقفال 54.6% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذا المجال، وكانت الأعلى لسنة 2019.

بينما جاءت بيروت في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة الإقفالات 29.4%، ثم محافظة الشمال بنسبة 6.7% وبعدها محافظة الجنوب بنسبة 6.6% وأخيرًا البقاع بنسبة 2.5%.

وبسبب الإغلاقات، ذكر الرامي أن عدد الموظفين المسرحين من وظائفهم فاق 25 ألفًا، "فيما يعمل قسم كبير بدوام جزئي وبنصف راتب، بسبب تدني أرقام المبيعات بنسبة 75%".

وأوضح النقيب، أن قطاع المطاعم والمقاهي في لبنان، خسر العوامل الأساسية الثلاثة، وهي السيولة والقدرة الشرائية والعامل النفسي. وزاد "المشكلة تكمن في شراء المواد الأولية بسعر صرف الدولار في السوق السوداء البالغ 2500 ليرة، بينما التعامل مع الزبائن بسعر الصرف الرسمي وهو 1507 ليرات".

ويعاني لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية، منذ سنوات الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية تطالب برحيل كل الطبقة السياسية الحاكمة، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 كما يغلق متظاهرون من آن لآخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.