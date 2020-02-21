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السعودية: الملك سلمان يستقبل وفدًا يضم حاخامًا إسرائيليًا بريطانيًا

تاريخ النشر: 21/02/2020 - 21:54

السعودية: الملك سلمان يستقبل وفدًا يضم حاخامًا إسرائيليًا بريطانيًا
من اللقاء ("واس")
عرب ٤٨ ووكالات

استقبل ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز للمرة الأولى في قصره بالعاصمة الرياض، أمس الخميس، وفدا متعدد الأديان يضم حاخاما إسرائيليًا - بريطانيًا.

وذكرت حسابات تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية في "تويتر" و"فيسبوك" إنه "لأول مرة يستقبل الملك سلمان ملك السعودية وفدا متعدد الأديان في قصره اليوم بضمنه الحاخام اليهودي دافيد روزين في نطاق المساعي الحميدة لبناء جسور التسامح بين مختلف الأديان".

وروزين هو حاخام بريطاني إسرائيلي، ويزور السعودية حاليا ضمن وفد لـ"مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات"؛ حيث يعد عضوا في مجلس إدارة المركز، وفق الموقع الإلكتروني للأخير.

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الملك سلمان استقبل الأمين العام للمركز المذكور فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، وأعضاء مجلس إدارة المركز من مختلف القيادات الدينية في عدد من الدول.

وأضافت أن الملك سلمان رحب بأعضاء الوفد، الذين يعقدون اجتماع مجلسهم الأول في الرياض، مؤكدا على "أهمية المركز ودوره في ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب".

وجرى اللقاء بحضور عدد من كبار المسؤولين السعوديين، بينهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الملك سلمان بن عبد العزيز
#السعودية
#حاخام إسرائيلي
#تطبيع

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